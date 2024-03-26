Гарет Саутгейт - о Мейне: Он может помочь сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о 18-летнем полузащитнике "Манчестер Юнайтед" Кобби Мейну, который получил дебютный вызов в национальную команду.

"Мы очень рады видеть, как Кобби справляется с тренировками. Он может помочь команде. Я понимаю, что мы должны присматривать за ним и следить за тем, чтобы его развитие шло в правильном темпе".

Мейну в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 14 матчей, в которых забил один гол.

Читайте такжеМанчестер Юнайтед летом планирует подписать защитника - Инсайдер