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Гарет Саутгейт - о Мейне: Он может помочь сборной Англии

Англия

Наставник национальной команды рассказал о 18-летнем хавбеке

Гарет Саутгейт - о Мейне: Он может помочь сборной Англии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о 18-летнем полузащитнике "Манчестер Юнайтед" Кобби Мейну, который получил дебютный вызов в национальную команду.

"Мы очень рады видеть, как Кобби справляется с тренировками. Он может помочь команде. Я понимаю, что мы должны присматривать за ним и следить за тем, чтобы его развитие шло в правильном темпе".

Мейну в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 14 матчей, в которых забил один гол.

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Гарет Саутгейт Манчестер Юнайтед
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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