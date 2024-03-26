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Гарет Саутгейт - о Мейне: Он может помочь сборной Англии
Наставник национальной команды рассказал о 18-летнем хавбеке
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о 18-летнем полузащитнике "Манчестер Юнайтед" Кобби Мейну, который получил дебютный вызов в национальную команду.
"Мы очень рады видеть, как Кобби справляется с тренировками. Он может помочь команде. Я понимаю, что мы должны присматривать за ним и следить за тем, чтобы его развитие шло в правильном темпе".
Мейну в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 14 матчей, в которых забил один гол.
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