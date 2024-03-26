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Отец Луиса Диаса: Ливерпуль был более решительным, чем Реал и Атлетико

Англия
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Отец Луиса рассказал о карьере своего сына

Отец Луиса Диаса: Ливерпуль был более решительным, чем Реал и Атлетико

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Отец вингера "Ливерпуля" Луиса Диаса прокомментировал интерес к его сыну со стороны мадридского "Реала" и "Атлетико".

"С "Реалом" и "Атлетико" никогда не было ничего серьезного. "Ливерпуль" всегда был более решительным и конкретным, чтобы подписать Луиса.

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Диас хорошо играет, а испанские клубы всегда активны на рынке".

Контракт с "Ливерпулем" у вингера истекает в июне 2027 года.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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