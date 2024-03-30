АПЛ. Ньюкасл – Вест Хэм 4:3. Героический камбэк от бойцов Эдди Хау

Перебитый и откровенно кризисный все еще подходил к матчу против "Вест Хэма" в статусе фаворита, хотя команды находятся максимально близко друг от друга в турнирной таблице. Эдди Хау уже не мечтает о Лиге Чемпионов, наставник "сорок" думает о том, как завершить сезон на мажорной ноте, предположительно, где-то в зоне Лиги Конференций или Лиги Европы.

Впрочем, ребята Дэвида Мойеса приехали не на прогулку, как могло показаться в начале игры. Команды начали игру относительно ожидаемо: хозяева поля полетели в атаку, а "молотобойцы", не изменяя своему любимому стилю, играли вторым номером и ждали контратаки. Ловкость Энтони Гордона помогла "джорди" заработать пенальти, поскольку Цоуфал откровенно не успел в борьбе против вингера и завалил того на газон. Пенальти, который уверенно реализовал Александер Исак.

Казалось, что все идет по плану, но уже далеко не впервые в этом сезоне в дела "сорок вмешиваются травмы, которых и так пока более чем достаточно. Джамал Ласселс не смог продолжить матч и вместо него на поле вышел Эмиль Крафт. Именно эта замена очень сильно повлияла на ход матча. Интересные атаки в исполнении "молотобойцев" мы увидели именно после выхода на поле Крафта. Сначала Эмиль не смог выдержать линию офсайда, когда Лукас Пакета отдавал очень качественный пас на ход Майклу Антонио и нападающий сравнял счет, реализовав выход один на один.

Впоследствии еще несколько раз он не чувствовал позиций партнеров и слишком много позволял своим соперникам. Было видно, что у защитника настоящие проблемы, он чувствует себя некомфортно и эту встречу себе в актив Эмилю записать не получится. Под конец тайма Шер сфолил против Кудуса и ганец решил быстро разыграть штрафной, неожиданно он отдал пас на Боуэна, который избежал офсайда благодаря тому, что Эмиль Крафт неудачно выдержал линию, которую пытались выстроить его партнеры. Ответный пас от Боуэна и Кудус вывел гостей вперед.

После выхода на второй тайм "Ньюкасл" помчался отыгрываться, но не надо забывать, насколько искусно умеет играть "Вест Хэм" на контратаках. Угловой на ворота Фабьянского завершился стремительным выпадом и передачей от Кудуса на Боуэна, который успешно реализовал выход один на один с Дубравкой. 1:3 и это уже едва не нокаут.

Хау сменил Эмиля Крафта после такого провала и выпустил еще несколько атакующих игроков, среди которых был Мигель Альмирон, но парагвайца хватило на 10 минут. Далее еще одна травма и еще одна обратная замена, теперь на газон вышел Харви Барнс. Стоит отметить, что после того, как "молотки" получили преимущество в 2 гола, то слишком сильно забились в оборону. У них были все возможности для того, чтобы вести игру и добивать соперника, однако Мойес решил играть осторожно. Напрасно.

Ближе к концу матча моментов у ворот гостей становилось все больше, а Энтони Гордон придумал еще один пенальти, на этот раз против него сфолил Калвин Филлипс. Снова идеальное исполнение пенальти от Исака и это 2:3.

Если кто-то мог подумать, что "сорокам" повезло и все, что они могли показать — это удары с пенальти, то через несколько мгновений Исак чрезвычайно мастерским пасом разрезал всю оборону гостей и вывел Барнса на свидание с вратарем. Харви пробил между ног Фабьянскому и сравнял счет. 3:3.

Было стойкое ощущение, что на этом команда не остановится и заряда "сорокам" хватит даже на победу, поскольку соперник начал давать слишком много свободы и банально сыпаться. Харви Барнс полностью оправдал это ощущение, получив передачу от Гордона и выстрелив в дальний угол из-за пределов штрафной площадки. Безумные 4:3 и у кого повернется язык сказать, что это несправедливо?

До конца матча "молотобойцы" еще попытались вернуться в игру и сравнять счет, но тщетно. Браво командам за такой матч, браво Эдди Хау и характеру его команды. А Дэвид Мойес уже второй тур подряд показывает свою трусость, он просто не умеет вести в счете, его матч-менеджмент уже в который раз стоит команде очков.

АПЛ, 30-й тур

Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

"Ньюкасл" — "Вест Хэм" 4:3

Голы: Исак (6, 77, оба с пенальти), Барнс (83, 90+1) — Антонио (21), Кудус (45+10), Боуэн (48)

"Ньюкасл": Дубравка — Ливраменто (Альмирон, 57 / Барнс, 67), Ласселс (Крафт, 17 / Холл, 58), Шер, Берн — Лонгстафф, Гимараес, Уиллок (Андерсон, 57) — Мерфи, Исак, Гордон

"Вест Хэм": Ареола (Фабьянский, 46) — Цоуфал (Ингз, 90+4), Мавропанос, Зума, Эмерсон — Уорд-Прауз (Джонсон, 84), Соучек — Боуэн, Пакета, Кудус — Антонио (Филлипс, 69)

Предупреждения: Гордон (80), Исак (90+6) — Соучек (40)

Удаление: Гордон (90+5)