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Директор Брентфорда прокомментировал будущее звезды команды
Клуб хочет, чтобы Тоуни остался в команде
Getty Images / Global Images Ukraine
Директор "Брентфорда" Ли Дайкс прокомментировал будущее своего центрального нападающего Айвена Тоуни.
"Мы должны быть честными. Тоуни имеет амбиции, хочет играть на высшем уровне, и это нормально, но это должно быть на условиях "Брентфорда".
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Но есть сценарий, когда Тоуни останется в клубе, и этого хотим все мы. Мы хотим, чтобы Айвен остался с нами и играл за нас в Премьер-лиге на протяжении многих лет".
У Тоуни контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года. Нападающий в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 10 матчей, в которых забил 4 гола.
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