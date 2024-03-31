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Челси планирует избавиться от нескольких игроков основного состава из-за финансового фейр-плей
Реал готовит чековую книжку
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" летом планирует выполнить несколько трансферов на выход. Речь о защитнике Рисе Джеймсе и полузащитнике Коноре Галлахера. Из-за проблем с финансовым фэйр-плей "синие" вынуждены продавать игроков, чтобы не получить штраф.
По информации AS претендентом на правого фулбека "пенсионеров" является мадридский "Реал", который ищет замену возрастным Карвахалю и Васкесу. Единственной преградой для "сливочных" может стать травматичность игрока. 24-летний англичанин пока с декабря месяца отсутствует из-за проблем с подколенным сухожилием.
Напомним, недавно комиссия по финансовому контролю АПЛ сняла баллы с "Эвертона" и "Ноттингем Фореста" из-за нарушения правил ФФП.
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