Челси планирует избавиться от нескольких игроков основного состава из-за финансового фейр-плей

"Челси" летом планирует выполнить несколько трансферов на выход. Речь о защитнике Рисе Джеймсе и полузащитнике Коноре Галлахера. Из-за проблем с финансовым фэйр-плей "синие" вынуждены продавать игроков, чтобы не получить штраф.

По информации AS претендентом на правого фулбека "пенсионеров" является мадридский "Реал", который ищет замену возрастным Карвахалю и Васкесу. Единственной преградой для "сливочных" может стать травматичность игрока. 24-летний англичанин пока с декабря месяца отсутствует из-за проблем с подколенным сухожилием.

Напомним, недавно комиссия по финансовому контролю АПЛ сняла баллы с "Эвертона" и "Ноттингем Фореста" из-за нарушения правил ФФП.