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Дорога к чемпионству открыта. Ливерпуль - Брайтон 2:1. Видеообзор матча

Англия

Ливерпуль - Брайтон ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 31.03.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Дорога к чемпионству открыта. Ливерпуль - Брайтон 2:1. Видеообзор матча

Фото: Getty Images

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"Ливерпуль" в матче 30-го тура оформил камбэк в матче с "Брайтоном". Хоть "чайки" и открыли счет первыми благодаря голу Уэлбека, они не смогли долго удерживать преимущество. Счет сравнял Диас в первом тайме, во втором Салах вывел "мерсисайдцев" вперед. После текущего тура "Ливерпуль" идет первым в турнирной таблице. Дорога к чемпионству открыта, учитывая результат "Манчестер Сити" - "Арсенал".

Английская Премьер-лига, 30 тур
"Энфилд" (Ливерпуль)
Главный арбитр: Дэвид Кут
"Ливерпуль" - "Брайтон" 2:1
Голы: Диас 27, Салах 65 - Уэлбек 2

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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