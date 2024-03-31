Дорога к чемпионству открыта. Ливерпуль - Брайтон 2:1. Видеообзор матча

"Ливерпуль" в матче 30-го тура оформил камбэк в матче с "Брайтоном". Хоть "чайки" и открыли счет первыми благодаря голу Уэлбека, они не смогли долго удерживать преимущество. Счет сравнял Диас в первом тайме, во втором Салах вывел "мерсисайдцев" вперед. После текущего тура "Ливерпуль" идет первым в турнирной таблице. Дорога к чемпионству открыта, учитывая результат "Манчестер Сити" - "Арсенал".

Английская Премьер-лига, 30 тур

"Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Дэвид Кут

"Ливерпуль" - "Брайтон" 2:1

Голы: Диас 27, Салах 65 - Уэлбек 2