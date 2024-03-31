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Дорога к чемпионству открыта. Ливерпуль - Брайтон 2:1. Видеообзор матча
Ливерпуль - Брайтон ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 31.03.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images
"Ливерпуль" в матче 30-го тура оформил камбэк в матче с "Брайтоном". Хоть "чайки" и открыли счет первыми благодаря голу Уэлбека, они не смогли долго удерживать преимущество. Счет сравнял Диас в первом тайме, во втором Салах вывел "мерсисайдцев" вперед. После текущего тура "Ливерпуль" идет первым в турнирной таблице. Дорога к чемпионству открыта, учитывая результат "Манчестер Сити" - "Арсенал".
Английская Премьер-лига, 30 тур
"Энфилд" (Ливерпуль)
Главный арбитр: Дэвид Кут
"Ливерпуль" - "Брайтон" 2:1
Голы: Диас 27, Салах 65 - Уэлбек 2
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