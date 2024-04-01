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Гвардиола: Лучшая команда среди претендентов на АПЛ? Манчестер Сити

Англия

Честный ответ испанца

Гвардиола: Лучшая команда среди претендентов на АПЛ? Манчестер Сити

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, кто из претендентов на титул английской Премьер-лиги играет лучше всего в этом сезоне.

"Манчестер Сити… но по выражению твоего лица (говорит журналисту на пресс-конференции - прим.) я вижу, что ты не согласен", - сказал Пеп.

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"Манчестер Сити" занимает третье место в таблице АПЛ, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на три очка. Между ними на второй строчке располагается "Арсенал".

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Опубликовал: Александр Бураков
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