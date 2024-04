Грилиш: Мы с мамой всё время удивляемся, почему фанаты соперников меня освистывают

Вингер "Манчестер Сити" Джек Грилиш высказал недоумение по поводу свиста со стороны болельщиков в свой адрес.

В текущем сезоне 28-летний Грилиш принял участие в 26 матчах за "Сити" во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

???????????????????????????????? Jack Grealish: “I always wonder: why do the opposition fans boo me? My mum always asks about it as well!”.



“But I don’t actually know. At every away ground I go to, I get booed and I’m not entirely sure why. I just try take it as a positive or compliment…”. pic.twitter.com/dLcXzIgGSL