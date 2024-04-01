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Грилиш: Мы с мамой всё время удивляемся, почему фанаты соперников меня освистывают
Чем-то Джек не угодил футбольной публике
Getty Images / Global Images Ukraine
Вингер "Манчестер Сити" Джек Грилиш высказал недоумение по поводу свиста со стороны болельщиков в свой адрес.
"Я всегда задаюсь вопросом: почему болельщики соперника меня освистывают? Моя мама тоже постоянно об этом спрашивает!.
Но на самом деле я не знаю. В каждом выездном матче, где я играю, меня освистывают. Не понимаю, по какой причине. Просто стараюсь воспринимать это как комплимент", - приводит слова англичанина журналист Фабрицио Романо.
В текущем сезоне 28-летний Грилиш принял участие в 26 матчах за "Сити" во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами.
???????????????????????????????? Jack Grealish: “I always wonder: why do the opposition fans boo me? My mum always asks about it as well!”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 1, 2024
“But I don’t actually know. At every away ground I go to, I get booed and I’m not entirely sure why. I just try take it as a positive or compliment…”. pic.twitter.com/dLcXzIgGSL
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