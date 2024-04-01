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Грилиш: Мы с мамой всё время удивляемся, почему фанаты соперников меня освистывают

Англия

Чем-то Джек не угодил футбольной публике

Грилиш: Мы с мамой всё время удивляемся, почему фанаты соперников меня освистывают

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Манчестер Сити" Джек Грилиш высказал недоумение по поводу свиста со стороны болельщиков в свой адрес.

"Я всегда задаюсь вопросом: почему болельщики соперника меня освистывают? Моя мама тоже постоянно об этом спрашивает!.

Но на самом деле я не знаю. В каждом выездном матче, где я играю, меня освистывают. Не понимаю, по какой причине. Просто стараюсь воспринимать это как комплимент", - приводит слова англичанина журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 28-летний Грилиш принял участие в 26 матчах за "Сити" во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

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Опубликовал: Александр Бураков
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