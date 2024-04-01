Грилиш: Мы с мамой всё время удивляемся, почему фанаты соперников меня освистывают

Вингер "Манчестер Сити" Джек Грилиш высказал недоумение по поводу свиста со стороны болельщиков в свой адрес.

"Я всегда задаюсь вопросом: почему болельщики соперника меня освистывают? Моя мама тоже постоянно об этом спрашивает!.

Но на самом деле я не знаю. В каждом выездном матче, где я играю, меня освистывают. Не понимаю, по какой причине. Просто стараюсь воспринимать это как комплимент", - приводит слова англичанина журналист Фабрицио Романо.