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Лучший талант Лиги 1 перейдет в Реал - Источник
Испанский клуб заинтересовался Лени Йоро
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Следующим летом "Реал Мадрид" подпишет нового центрального защитника.
Как сообщает издание Marca, мадридский клуб активно работает над оформлением трансфера молодого игрока "Лилля" Лени Йоро.
Футболист дебютировал за первую команду "Лилля" в возрасте 16 лет и является вторым самым молодым игроком в истории клуба. Йоро в этом сезоне во всех турнирах сыграл 36 матчей, в которых забил 3 гола.
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Источник:marca
Опубликовал: Екатерина Власова
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