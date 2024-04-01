Лучший талант Лиги 1 перейдет в Реал - Источник

Следующим летом "Реал Мадрид" подпишет нового центрального защитника.

Как сообщает издание Marca, мадридский клуб активно работает над оформлением трансфера молодого игрока "Лилля" Лени Йоро.

Футболист дебютировал за первую команду "Лилля" в возрасте 16 лет и является вторым самым молодым игроком в истории клуба. Йоро в этом сезоне во всех турнирах сыграл 36 матчей, в которых забил 3 гола.