  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лучший талант Лиги 1 перейдет в Реал - Источник
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лучший талант Лиги 1 перейдет в Реал - Источник

Англия

Испанский клуб заинтересовался Лени Йоро

Лучший талант Лиги 1 перейдет в Реал - Источник

losc

Новина українською

Следующим летом "Реал Мадрид" подпишет нового центрального защитника.

Как сообщает издание Marca, мадридский клуб активно работает над оформлением трансфера молодого игрока "Лилля" Лени Йоро.

Футболист дебютировал за первую команду "Лилля" в возрасте 16 лет и является вторым самым молодым игроком в истории клуба. Йоро в этом сезоне во всех турнирах сыграл 36 матчей, в которых забил 3 гола.

Читайте такжеПобеды Динамо и Днепра-1, Ярмоленко вернулся с голом, Довбик сделал дубль. Главные новости за 31 марта
По теме
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед хочет переманить к себе директора Саутгемптона
yellow-arrow
Мойес - о Калвине Филлипсе: Он действительно хороший игрок, ему нужна поддержка
yellow-arrow
Ворскла вынудила Динамо забить ей пять, Довбик on fire, а у Пепа снова ОКР. Обзор топ-матчей уик-энда
Реал (Мадрид) Лилль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
marca
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости