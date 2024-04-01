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Победы Динамо и Днепра-1, Ярмоленко вернулся с голом, Довбик сделал дубль. Главные новости за 31 марта

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А также скучная ничья между Сити и Арсеналом и очередное поражение Скрипника

Победы Динамо и Днепра-1, Ярмоленко вернулся с голом, Довбик сделал дубль. Главные новости за 31 марта

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 31 марта

Динамо разгромило Ворсклу, один из голов на счету Ярмоленко

Матч в Полтаве из-за тревог длился почти четыре часа, однако это не повлияло на настроение "Динамо". Киевляне подтвердили свой статус самой результативной команды в УПЛ. В ворота Исенко дубль сделал Шапаренко, еще по голу у Ваната, Бражка и Ярмоленко, который сыграл первый официальный матч за шесть месяцев. "Ворскла" ответила только голом Ковталюка – 5:1.

Днепр-1 справился с Колосом

СК "Днепр-1" смог забить дважды "Колосу", у которого до 22 тура была лучшая защита в лиге. Сначала Пихаленок эффектно замкнул комбинацию, а затем отдал классный пас на Гуцуляка, и вингер СК пробил с лету в одно касание. Победа 2:0, "Днепр-1" остается на третьем месте в чемпионате, "Колос" – десятый.

Александрия упустила преимущество в два гола в матче с Минаем

Команда Ротаня вела 2:0, но умудрилась сыграть 2:2. На последних минутах пришлось бороться за ничейный результат. Второй мяч "Миная" забил арендованный у "Александрии" Гуничев, а при счете 2:1 "Александрия" не забила пенальти. После матча разъяренный Ротань обвинил игроков своей команды в пижонстве.

Металлист 1925 в очередной раз проиграл, на этот раз Заре

Харьковская команда проиграла уже четвертый из пяти матчей под руководством Виктора Скрипника. Последний раз "Металлист 1925" побеждал еще пятого ноября. Для "Зари" это была третья победа в весенней части. Дубль сделал Герреро, у гостей мячом отметился Юсов – 2:1 в пользу "Зари".

Артем Довбик сделал дубль в матче Жироны с Бетисом

"Жирона вырвала победу у "Бетиса" со счетом 3:2. На дубль Довбика, который забил свои первые голы в чемпионате с января, "Бетис" ответил дублем бразильского нападающего Виллиана Жозе, но победа все же осталась за "Жироной" – на 90+2 минуте победный мяч забил Стуани.

Реал справился с Атлетиком

"Реал" Мадрид одержал свою очередную победу в чемпионате Испании, и сделал еще один шаг к титулу. Винисиус Жуниор пропускал игру с басками, но это не было проблемой – дубль за "бланкос" сделал Родриго (2:0) Андрей Лунин провел удачный матч и выполнил пару эффектных сейвов.

Ничья между Манчестер Сити и Арсеналом

Напряженный матч между лидерами АПЛ завершился без забитых голов (0:0). Команды на двоих выполнили 18 ударов, три из них – в створ ворот. Александр Зинченко остался в запасе "Арсенала", и не выходил на замену. Ничья между "Сити" и "Арсеналом" сыграла на руку "Ливерпулю", который в своем матче одолел "Брайтон" (2:1). "Ливерпуль" единолично возглавляет АПЛ с 67 очками, у "Арсенала" 65 пунктов, у "Сити" – 64.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Сапожников
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