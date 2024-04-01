Победы Динамо и Днепра-1, Ярмоленко вернулся с голом, Довбик сделал дубль. Главные новости за 31 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 31 марта

Матч в Полтаве из-за тревог длился почти четыре часа, однако это не повлияло на настроение "Динамо". Киевляне подтвердили свой статус самой результативной команды в УПЛ. В ворота Исенко дубль сделал Шапаренко, еще по голу у Ваната, Бражка и Ярмоленко, который сыграл первый официальный матч за шесть месяцев. "Ворскла" ответила только голом Ковталюка – 5:1.

СК "Днепр-1" смог забить дважды "Колосу", у которого до 22 тура была лучшая защита в лиге. Сначала Пихаленок эффектно замкнул комбинацию, а затем отдал классный пас на Гуцуляка, и вингер СК пробил с лету в одно касание. Победа 2:0, "Днепр-1" остается на третьем месте в чемпионате, "Колос" – десятый.

Команда Ротаня вела 2:0, но умудрилась сыграть 2:2. На последних минутах пришлось бороться за ничейный результат. Второй мяч "Миная" забил арендованный у "Александрии" Гуничев, а при счете 2:1 "Александрия" не забила пенальти. После матча разъяренный Ротань обвинил игроков своей команды в пижонстве .

Харьковская команда проиграла уже четвертый из пяти матчей под руководством Виктора Скрипника. Последний раз "Металлист 1925" побеждал еще пятого ноября. Для "Зари" это была третья победа в весенней части. Дубль сделал Герреро, у гостей мячом отметился Юсов – 2:1 в пользу "Зари".

"Жирона вырвала победу у "Бетиса" со счетом 3:2. На дубль Довбика, который забил свои первые голы в чемпионате с января, "Бетис" ответил дублем бразильского нападающего Виллиана Жозе, но победа все же осталась за "Жироной" – на 90+2 минуте победный мяч забил Стуани.

"Реал" Мадрид одержал свою очередную победу в чемпионате Испании, и сделал еще один шаг к титулу. Винисиус Жуниор пропускал игру с басками, но это не было проблемой – дубль за "бланкос" сделал Родриго (2:0) Андрей Лунин провел удачный матч и выполнил пару эффектных сейвов.