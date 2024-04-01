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Манчестер Юнайтед хочет переманить к себе директора Саутгемптона
Клуб Чемпионшипа отказал МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" хочет переманить к себе Джейсона Уилкокса из "Саутгемптона". Но клуб Чемпионшипа отклонили предложение "красных дьяволов" за своего спортивного директора.
"МЮ" предложил компенсацию, равную годовой зарплате Уилкокса, за его переход на "Олд Траффорд". Однако "Саутгемптон" расценил это предложение как пренебрежение, ведь Джейсон играет ключевую роль в перестройке клуба.
"Красные дьяволы" рассматривают Уилкокса как нового технического директора в рамках обновления футбольного департамента клуба.
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