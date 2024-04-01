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Манчестер Юнайтед хочет переманить к себе директора Саутгемптона

Англия

Клуб Чемпионшипа отказал МЮ

Манчестер Юнайтед хочет переманить к себе директора Саутгемптона

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" хочет переманить к себе Джейсона Уилкокса из "Саутгемптона". Но клуб Чемпионшипа отклонили предложение "красных дьяволов" за своего спортивного директора.

"МЮ" предложил компенсацию, равную годовой зарплате Уилкокса, за его переход на "Олд Траффорд". Однако "Саутгемптон" расценил это предложение как пренебрежение, ведь Джейсон играет ключевую роль в перестройке клуба.

"Красные дьяволы" рассматривают Уилкокса как нового технического директора в рамках обновления футбольного департамента клуба.

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Саутгемптон Манчестер Юнайтед
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Источник:
sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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