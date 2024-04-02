Два лондонских гранда готовы выложить £100 млн ради подписания Исака - The Sun

Нападающий Александер Исак окажется в центре трансферной битвы между двумя лондонскими клубами.

Как сообщает The Sun, в услугах Исака заинтересованы "Арсенал" и "Тоттенхэм", которые ради покупки шведского форварда готовы сделать "Ньюкаслу" ошеломляющее предложение в размере 100 миллионов евро.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Несмотря на намерение наставника "сорок" Эдди Хау сохранить 24-летнего футболиста в своих рядах, руководство клуба может быть вынуждено продать Александера для того, чтобы избежать нарушения правил финансового фэйр-плей этим летом.

В нынешнем сезоне Исак провёл 31 матч во всех турнирах, в которых забил 18 голов и оформил один ассист.