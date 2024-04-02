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Два лондонских гранда готовы выложить £100 млн ради подписания Исака - The Sun
"Сорокам" может поступить щедрое предложение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий Александер Исак окажется в центре трансферной битвы между двумя лондонскими клубами.
Как сообщает The Sun, в услугах Исака заинтересованы "Арсенал" и "Тоттенхэм", которые ради покупки шведского форварда готовы сделать "Ньюкаслу" ошеломляющее предложение в размере 100 миллионов евро.
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Несмотря на
В нынешнем сезоне Исак провёл 31 матч во всех турнирах, в которых забил 18 голов и оформил один ассист.
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