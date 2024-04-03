Манчестер Сити – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

После последнего матча "горожан" против "Арсенала", который вся пресса окрестила как один из самых скучных, если не самый скучный матч сезона, от команды Гвардиолы ждут реабилитации.

Очередной домашний матч, на этот раз против "Астон Виллы", которая будет играть без своего главного нападающего Олли Уоткинса. Задача не из самых легких, однако если они планируют продолжать борьбу за чемпионство, то такие матчи необходимо выигрывать.

Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени в среду, 3 апреля.

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Английская Премьер-лига. 31 тур.

3 апреля. 22:15. Манчестер. "Этихад Стэдиум"

Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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