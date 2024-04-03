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Манчестер Сити – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

От Гвардиолы ждут большего

Манчестер Сити – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После последнего матча "горожан" против "Арсенала", который вся пресса окрестила как один из самых скучных, если не самый скучный матч сезона, от команды Гвардиолы ждут реабилитации.

Очередной домашний матч, на этот раз против "Астон Виллы", которая будет играть без своего главного нападающего Олли Уоткинса. Задача не из самых легких, однако если они планируют продолжать борьбу за чемпионство, то такие матчи необходимо выигрывать.

Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени в среду, 3 апреля.

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Английская Премьер-лига. 31 тур.

3 апреля. 22:15. Манчестер. "Этихад Стэдиум"

Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Астон Вилла"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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