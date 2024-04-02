Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Два защитника Манчестер Юнайтед выбыли на неопределенный срок из-за травм
Плохие новости для МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитники "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес и Виктор Линделеф выбыли на месяц из-за травм.
Аргентинец получил растяжение икры во время тренировки, а 29-летний Виктор получил травму подколенного сухожилия во время второго тайма против "Брентфорда" (1:1).
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Ожидается, что оба игрока намерены вернуться в команду до конца этого сезона.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Зеленский подписал закон о мобилизации с 25 лет
- Лукашенко: Беларусь готовится к войне
- Ворскла вынудила Динамо забить ей пять, Довбик on fire, а у Пепа снова ОКР. Обзор топ-матчей уик-энда
- АПЛ. Мудрик не спас Челси от позора, перестрелка в Шеффилде и корейское спасение Постекоглу
- Красотка дня. Знаменитая модель, которая не простила Дани Алвесу измену и обвинения в изнасиловании. ФОТО
- Второй после Роналду: как Месси может заработать миллиард долларов, ничего не делая
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн