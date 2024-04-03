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АПЛ. Вест Хэм – Тоттенхэм 1:1. Боевое дерби команд из Лондона

Англия

После быстрых голов моменты были, однако реализации – нет

АПЛ. Вест Хэм – Тоттенхэм 1:1. Боевое дерби команд из Лондона

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 31 тур

"Лондон Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Джон Брукс

"Вест Хэм" – "Тоттенхэм" 1:1

Голы: Зума 19 – Джонсон 5

Вест Хэм: Фабянский – Цоуфал, Мавропанос, Зума, Эмерсон – Соучек, Ворд-Праус – Боуэн, Пакета, Кудус – Антонио

Тоттенхэм: Викарио – Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоги – Биссума (Гейбьерг 82), Бентанкур (Сарр 70) – Джонсон (Ло Чельсо 90), Мэддисон (Кулусевский 70), Вернер (Ришарлисон 82)

Предупреждения: Антонио 53 – Ван де Вен 44, Бентанкур 61, Джонсон 74, Ромеро 89

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