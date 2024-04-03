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Форвард Ньюкасла Исак прокомментировал интерес со стороны грандов АПЛ

Англия

Бомбардир "сорок" пока не спешит с уходом

Форвард Ньюкасла Исак прокомментировал интерес со стороны грандов АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак рассказал о планах о своём будущем.

"Конечно, в будущем я хочу находиться здесь, в "Ньюкасле"!. Я приехал сюда ради долгосрочного проекта, мне очень нравится тут играть, я действительно чувствую себя как дома. Сейчас моя цель - хорошо завершить этот сезон", - сказал швед в интервью журналисту Марку Дугласу.

Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Исака заинтересованы "Арсенал" и "Тоттенхэм", которые готовы ради подписания футболиста заплатить 100 миллионов евро.

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Опубликовал: Александр Бураков
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