Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Галлахер не пожал руку темнокожему мальчику - Почеттино высказался об обвинениях хавбека в расизме
Комментировать инцидент пришлось не только тренеру "синих"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник лондонского "Челси" Маурисио Почеттино отреагировал на обвинения в расизме в адрес полузащитника Конора Галлахера.
В социальных сетях появилось множество гневных комментариев с оскорблениями футболиста. Причиной стало то, что он не пожал руку тёмнокожему мальчику в подтрибунном помещении перед матчем с "Бёрнли" (2:2).
"Меня расстроили эти новости. Никто не заслуживает травли. Я знаю Конора, он - замечательнейший парень, который всегда обо всём заботится. Ненавижу, когда люди могут свободно оскорблять в социальных сетях и тому подобное. Вы не считаете, что нам нужно прекратить все подобные вещи?"
Стоит отметить, что за Галлахера также вступился и сам клуб.
"Уровень оскорблений и клеветнических комментариев в адрес Конора Галлахера совершенно неприемлем. Мы гордимся тем, что являемся разнообразным, инклюзивным клубом, в котором чувствуют себя желанными гостями представители всех культур, сообществ и идентичностей", - говорится в сообщении пресс-службы "Челси".
Kid's hand is already up facing another direction before Gallagher faces him.— Gidi (@CFC_Gidi) April 1, 2024
*Gallagher gets close to him but his attention is somewhere else.
Gallagher eventually puts his hands on the shoulder of the kid - in the pic below.
Who called this racism??? pic.twitter.com/VHoSuDqnTo
Популярное сейчас
- Лучший запасной Европы играет за Жирону. В 37 лет он побил рекорды Суареса, нахваливает Довбика и претендует на памятник
- Сейв дня. ВИДЕО, как Миколенко вынес головой мяч из пустых ворот
- Сэйв Миколенко, вылет Трубина, детали травмы Малиновского. Главные новости за 2 апреля
- Игроки Челси призвали руководство уволить Почеттино — HITC
- Уже второй за сезон. Сексуальная звезда реалити-шоу собирает коллекцию из футболистов АПЛ. ФОТО
- Второй после Роналду: как Месси может заработать миллиард долларов, ничего не делая