Галлахер не пожал руку темнокожему мальчику - Почеттино высказался об обвинениях хавбека в расизме

Наставник лондонского "Челси" Маурисио Почеттино отреагировал на обвинения в расизме в адрес полузащитника Конора Галлахера.

В социальных сетях появилось множество гневных комментариев с оскорблениями футболиста. Причиной стало то, что он не пожал руку тёмнокожему мальчику в подтрибунном помещении перед матчем с "Бёрнли" (2:2).

"Меня расстроили эти новости. Никто не заслуживает травли. Я знаю Конора, он - замечательнейший парень, который всегда обо всём заботится. Ненавижу, когда люди могут свободно оскорблять в социальных сетях и тому подобное. Вы не считаете, что нам нужно прекратить все подобные вещи?"

Стоит отметить, что за Галлахера также вступился и сам клуб.

"Уровень оскорблений и клеветнических комментариев в адрес Конора Галлахера совершенно неприемлем. Мы гордимся тем, что являемся разнообразным, инклюзивным клубом, в котором чувствуют себя желанными гостями представители всех культур, сообществ и идентичностей", - говорится в сообщении пресс-службы "Челси".