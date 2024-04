Галлахер не пожал руку темнокожему мальчику - Почеттино высказался об обвинениях хавбека в расизме

Наставник лондонского "Челси" Маурисио Почеттино отреагировал на обвинения в расизме в адрес полузащитника Конора Галлахера.

В социальных сетях появилось множество гневных комментариев с оскорблениями футболиста. Причиной стало то, что он не пожал руку тёмнокожему мальчику в подтрибунном помещении перед матчем с "Бёрнли" (2:2).

Стоит отметить, что за Галлахера также вступился и сам клуб.

Kid's hand is already up facing another direction before Gallagher faces him.



*Gallagher gets close to him but his attention is somewhere else.



Gallagher eventually puts his hands on the shoulder of the kid - in the pic below.



Who called this racism??? pic.twitter.com/VHoSuDqnTo