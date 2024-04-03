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Галлахер не пожал руку темнокожему мальчику - Почеттино высказался об обвинениях хавбека в расизме

Англия

Комментировать инцидент пришлось не только тренеру "синих"

Галлахер не пожал руку темнокожему мальчику - Почеттино высказался об обвинениях хавбека в расизме

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник лондонского "Челси" Маурисио Почеттино отреагировал на обвинения в расизме в адрес полузащитника Конора Галлахера.

В социальных сетях появилось множество гневных комментариев с оскорблениями футболиста. Причиной стало то, что он не пожал руку тёмнокожему мальчику в подтрибунном помещении перед матчем с "Бёрнли" (2:2).

"Меня расстроили эти новости. Никто не заслуживает травли. Я знаю Конора, он - замечательнейший парень, который всегда обо всём заботится. Ненавижу, когда люди могут свободно оскорблять в социальных сетях и тому подобное. Вы не считаете, что нам нужно прекратить все подобные вещи?"

Стоит отметить, что за Галлахера также вступился и сам клуб.

"Уровень оскорблений и клеветнических комментариев в адрес Конора Галлахера совершенно неприемлем. Мы гордимся тем, что являемся разнообразным, инклюзивным клубом, в котором чувствуют себя желанными гостями представители всех культур, сообществ и идентичностей", - говорится в сообщении пресс-службы "Челси".

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расизм Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Конор Галлахер
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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