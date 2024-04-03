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"Я приехал сюда ради проекта". Исак не намерен покидать Ньюкасл
Форвард поделился своими планами на будущее
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Ньюкасла" Александр Исак рассказал о своем будущем в клубе.
"Конечно, я хочу остаться здесь, в "Ньюкасле"! Я приехал сюда ради проекта, мне очень нравится играть здесь. Я чувствую себя как дома. Я хочу хорошо завершить этот сезон".
У Исака контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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