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"Я приехал сюда ради проекта". Исак не намерен покидать Ньюкасл

Англия
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Форвард поделился своими планами на будущее

"Я приехал сюда ради проекта". Исак не намерен покидать Ньюкасл

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Ньюкасла" Александр Исак рассказал о своем будущем в клубе.

"Конечно, я хочу остаться здесь, в "Ньюкасле"! Я приехал сюда ради проекта, мне очень нравится играть здесь. Я чувствую себя как дома. Я хочу хорошо завершить этот сезон".

У Исака контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

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Ньюкасл Александр Исак
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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