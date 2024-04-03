"Я приехал сюда ради проекта". Исак не намерен покидать Ньюкасл

Нападающий "Ньюкасла" Александр Исак рассказал о своем будущем в клубе.

"Конечно, я хочу остаться здесь, в "Ньюкасле"! Я приехал сюда ради проекта, мне очень нравится играть здесь. Я чувствую себя как дома. Я хочу хорошо завершить этот сезон".