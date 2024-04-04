Дорогостоящий балласт. Мейсон Маунт и его неудача в Манчестере

Летом Мейсон Маунт присоединился к "Манчестер Юнайтед" за чуть больше, чем 64 млн евро. Сумма солидная, а вот профит мизерный – полузащитник принял участие в 14 встречах и в целом провел на поле 652 минуты. Об игроке несколько забыли, однако против "Брентфорда" он напомнил о своем существовании – забил дебютный мяч в концовке и на считанные мгновения стал героем (ничья читалась, но кто же знал, что "красные дьяволы" не справятся с Кристоффером Айером и действительно упустят победу?)

Как бы там ни было, Мейсон создал хороший инфоповод; ввиду этого мы решили разобраться, что с ним не так на "Олд Траффорд".

Мейсон не подходит "МЮ" – отчасти из-за наличия Бруну Фернандеша

Когда англичанин предстал в красной футболке, то заявил следующее: "Каждый видит, что клуб сделал серьезные шаги под руководством Эрика тен Хага. Увидев с менеджером и обсудив его планы, я взволнован перед будущим сезоном и готов к напряженной работе, которая здесь ожидается. Я очень амбициозен и знаю, как это здорово выигрывать большие трофеи и что для этого нужно. Я отдам все, чтобы снова это пережить в "Манчестер Юнайтед"

Все звучало довольно положительно, а затем "МЮ" отправился турне по Соединенным Штатам, где новичок не вызвал "вау", кроме матча с лондонским "Арсеналом" – против дортмундской "Боруссии" или мадридского "Реала" не покидало ощущение, что на поле не хватает одного человека. Был ли это звоночек? Скорее да, чем нет.

Подчеркнем, что претензий к Мейсону – минимум. Никто не сомневается в классе этого исполнителя – будучи любимцем Фрэнка Лэмпарда, универсал превратился в самостоятельную единицу и действительно влиял на погоду в стане "пенсионеров" (вам напомнить, кто отдал результативную передачу на Кая Хаверца в финале ЛЧ-2021?). Вот только есть один неудобный момент – нынешний Маунт напоминает условную картину, которую написал выдающийся художник, но ты до конца не уверен, подойдет ли она к бежевым обоям в гостиной.

С приходом Тодда Боули в "Челси" до сих пор продолжается тотальный бардак – что уж говорить о кампании под знаком "2022/23"? Новые владельцы предложили Мейсону однолетний контракт, воспитанник это воспринял как оскорбление, поэтому стороны взялись активно жечь мосты.

В Манчестере следили за ситуацией и быстро реагировали – почему бы не пригласить такого профессионала? Повторимся – плеймейкер наработал на кредит доверия, чтобы в него вкладываться: в розыгрыше 2021/22 выдал 13+16, через год – 3+6, однако все с легкостью объяснялось тем самым беспорядком на "Стэмфорд Бридж".

Тен Хаг знаком с Маунтом очень давно – со времен, когда последний был арендован "Витессом". Такое впечатление, что желание заполучить футболиста выключило здравую логику, ведь в "МЮ" есть один сверхважный фактор – Бруну Фернандеш, чьи статус и вес не обсуждаются. Капитан и лидер – неужели им будут пренебрегать ради многомиллионного приобретения?

Эрик делал вид, что знает, как всех разместить: "Видение Маунта заключается в том, чтобы играть в атаке. Но он также хочет быть многофункциональным. Когда ты играешь в полузащите, тебе нужно атаковать, но ты также должен защищаться. Я уверен, что он добавит динамизм, и это будет один из выводов нашего анализа, который мы сделали после прошлого сезона".

Где-то нидерландец переоценил свои скиллы – как мы указали выше, Мейсон зафиксировал ужасные персональные цифры. Пол Скоулз выдвинул собственную теорию, почему дела настолько плохи: "Это нарушает баланс команды. И расстраивает. Я действительно считаю, что Мейсон хотел сыграться с Бруну Фернандешем, но когда они двое в составе, то это просто не работает.

Трудно доказать аргументы в пользу Мейсона, потому что он не провел достаточно матчей, чтобы прийти и сказать "я должен играть". Если бы у него была серия из пяти, шести, семи поединков, то мы могли бы судить о нем иначе.

Вы должны правильно сбалансировать команду, это тяжелая работа. Я думаю, тен Хаг надеялся привлечь как можно больше игроков атакующего плана, но это означало бы, что необходимо забрать кого-то из опорников. Тогда бы Мейсон адаптировался, но это оставляет полузащиту открытой".

И надо признать, легендарный полузащитник попал прямо в яблочко. Если просмотреть матчи против "Вулверхэмптона" и "Тоттенхэма" на старте сезона, то Маунт слабо чувствовал ход событий. В борьбе с "волками" тен Хаг использовал схему 4-1-4-1, где расположил Мейсона в паре с Фернандешем и одновременно оставил в одиночестве Каземиро, который со своей стороны должен был закрывать огромную зону.

И какой итог? Ну, если бы "Вулверхэмптону" хватило точности в завершающей фазе атаки, то "манкунианцы" не то, чтобы выиграли 1:0, а запросто "отлетели". Подопечные Гари О'Нила умело воспользовались пробоинами в средней линии, хорошо контролировали мяч (49%), нанесли больше ударов в целом (23/15) и в створ ворот (6/3). Согласитесь, это слишком.

Во 2-м туре Премьер-лиги "МЮ" вообще уступил – Энджи Постекоглу взял свое благодаря Папу Матару Сарру и автоголу Лисандро Мартинеса. На этот раз тен Хаг вернулся к 4-2-3-1 и опустил Маунта к Каземиро, однако и это не оправдало прогнозов – наш герой банально не знал, как правильно обороняться, постоянно порывался идти вперед, что свойственно его амплуа, и мешал Фернандешу.

Примечательно, что в дальнейшем тренерский штаб "красных дьяволов" наотрез отказался от тактических экспериментов и предпочитал лучше задействовать Амрабата, Эриксена, Мактоминея и Мейну.

Это заметил и Димитар Бербатов: "Давайте поговорим о Мейсоне Маунте. Мы все знаем, что ему нужно активизироваться, ведь он не выступал хорошо с тех пор, как присоединился к "Юнайтед". Иногда он играет так, будто не знает, как вписаться в эту систему. Время от времени Мейсон выглядит потерянным, хотя мы понимаем, какими качествами он обладает. Его купили за большие деньги, что подпитывает не меньшие ожидания и повышает уровень стресса".

Возникает логичный вопрос: кто виноват? Ответ очевиден – тен Хаг и все люди, давшие "зеленый свет" на трансфер. Можно было бы долго рассказывать о высоких материях, - мол, Маунт обязан прыгать выше головы, грызть газон, бороться за место под солнцем и так далее, - но на деле это так не работает. Любой тренер отвечает за результат и если нашел "золотую середину", которая и гарантирует положительные показатели, то почти никогда не отходит от заданных шаблонов. Зачем?

История знает достаточно случаев, когда исполнитель переквалифицировался на другую позицию и становился значительно лучше или продолжал карьеру – как вот Гарет Бэйл, Филипп Лам или Хавьер Маскерано. На бумаге Мейсон способен сыграть чуть ли не по всему периметру полузащиты, однако, где бы он ни был, все равно оказывается лишним – к сожалению, его роль не очерчена и не предвидится; разве что сломается Фернандеш и только – когда в МЮ попытались подстраховать Эриксена, залатать потерю Маунтом, ничего путного не получилось.

Безусловно, можно вспомнить о травмах, надломленном психологическом состоянии, грузе в виде культовой "семерки" на спине, однако это не отменяет первопричину неудачи – пока внутри команды не произойдут кардинальные изменения (что вряд ли), то 64 миллиона евро останутся для ротации. Или это проблема, и боссы схватились за головы? Нет, посмотрите на Джейдона Санчо.