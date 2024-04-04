Тренер Вулверхэмптона является одним из претендентов на должность менеджера в МЮ и Ливерпуле

Гари О'Нил пользуется спросом, поскольку он выполняет блестящую работу в Вулверхэмптоне. Несмотря на серьезные финансовые проблемы, волки занимают комфортную десятую строчку в таблице Премьер-лиги, и любые опасения относительно вылета исчезли. Хотя бывший полузащитник "Вест Хэма" и "Норвича" не является фаворитом ни на одну из больших должностей, в последние дни его предварительно связывают с красными дьяволами и "Энфилдом".

"Когда я был ребенком, "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" всегда чувствовали себя особенными, двумя действительно великими клубами. Во-первых, это честь быть связанным с ними, даже если в этом нет никакой правды... Как я уже говорил, мне нравится здесь [у волков]", - цитирует британское издание О'Нила.

Несмотря на это, сейчас он нацелился на владельцев "Вулверхэмптона" из-за январских дел клуба - или их отсутствия.

"Трудно выигрывать игры в Премьер-лиге с полным составом, а мы потеряли пятерых игроков, поэтому надо отдать должное игрокам. Мы набрали 42 очка, что превышает прошлогодний результат со всеми финансовыми ограничениями, наложенными клубом на игровой состав. Через две недели после закрытия трансферного окна мы остались без нападающих, и нам пришлось оставить молодых ребят, которые работали, не покладая рук, и опытных игроков, которым приходилось играть каждую минуту каждой игры. Это огромные усилия. Заслуживаю ли я похвалы? Конечно, заслуживаю. Но то, что ребята набрали 42 очка с теми трудностями, с которыми нам пришлось столкнуться, является большим достижением, чем то, что большинство признает", - заявил тренер волков.