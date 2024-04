АПЛ. Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед 3:1. Дожали

Английская Премьер-лига, 31 тур

"Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Стюарт Эттвелл

Включая сегодняшний поединок "Шеффилд" ни в одном из последних шести матчей не уступил "Ливерпулю" разгромно, несмотря на очень ощутимую разницу в классе на конкретный момент матчей. Более того, в нынешней встрече "клинки" вполне могли и отобрать очки, однако включился фактор индивидуального мастерства. А он у команды Клоппа, очевидно, выше. Именно поэтому "мерсисайдцы" и борются за чемпионство.

"Клинки" до перерыва выглядели более чем достойно. Уже на первой минуте гости могли открывать счет. После вброса аута мяч дошел до Макети, который в ближнем бою с голкипером попал в Келлехера. Впоследствии еще и после подачи с углового пробил Трасти в упор со штангой.

"Ливерпуль" много давил. В том числе и имел безумное преимущество во владении мячом (87% против 17% в первом тайме). Однако моменты у чужих ворот давали тяжело. На седьмой минуте после не слишком удачной игры на выходе от голкипера гостей Гомес попытался опрокинуть Грбича – хорват достал. А вот на 17-й минуте Иво прилично привез.

После передачи защитника Грбич долго тянул с решением – Нуньес успел его накрыть. Голкипер уже выбивал, но попал в уругвайца, после чего мяч залетел в ворота. Впервые за три матча забивает Нуньес.

