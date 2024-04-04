АПЛ. Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед 3:1. Дожали

Английская Премьер-лига, 31 тур

"Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Стюарт Эттвелл

Включая сегодняшний поединок "Шеффилд" ни в одном из последних шести матчей не уступил "Ливерпулю" разгромно, несмотря на очень ощутимую разницу в классе на конкретный момент матчей. Более того, в нынешней встрече "клинки" вполне могли и отобрать очки, однако включился фактор индивидуального мастерства. А он у команды Клоппа, очевидно, выше. Именно поэтому "мерсисайдцы" и борются за чемпионство.

"Клинки" до перерыва выглядели более чем достойно. Уже на первой минуте гости могли открывать счет. После вброса аута мяч дошел до Макети, который в ближнем бою с голкипером попал в Келлехера. Впоследствии еще и после подачи с углового пробил Трасти в упор со штангой.

"Ливерпуль" много давил. В том числе и имел безумное преимущество во владении мячом (87% против 17% в первом тайме). Однако моменты у чужих ворот давали тяжело. На седьмой минуте после не слишком удачной игры на выходе от голкипера гостей Гомес попытался опрокинуть Грбича – хорват достал. А вот на 17-й минуте Иво прилично привез.

После передачи защитника Грбич долго тянул с решением – Нуньес успел его накрыть. Голкипер уже выбивал, но попал в уругвайца, после чего мяч залетел в ворота. Впервые за три матча забивает Нуньес.

Liverpool lead at Anfield! ????



Darwin Nunez pressures Ivo Grbic and is able to deflect the goalkeeper's clearance into the back of the net ????#LIVSHU pic.twitter.com/qcY0c9Qcku — Premier League (@premierleague) April 4, 2024

К концу тайма много били хозяева, но два своих момента создали только благодаря ударам из-за пределов штрафной. Макаллистер целил в угол ворот с дуги – пробил мимо штанги. Еще однажды спас Грбич после дальнего выстрела Собослаи.

После перерыва команды спокойно начали, пока гости не провели поразительную контратаку. На 58 минуте ее главным героем стал Макети – именно он и отобрал мяч и разогнал наступление. Завершил атаку Хаммер, попавший в голову Брэдли, после чего круглый полетел между ног Келлехера. Эффектный автогол.

Две замены сразу же сделал Клопп. Произошли некоторые перестановки на поле, но главное, что команда забегала более ярко. Этот гол помог больше "Ливерпулю", чем "Шеффилду". Гостям пришлось еще больше отбиваться.

Однако у них это не вышло. И снова "клинки" пропустили из-за не слишком уверенной игры в обороне. После прострела с левого фланга мягко мяч вынесли защитники, а затем проиграли подбор гости. На линию штрафной ворвался Макаллистер, который пушечным ударом попал в правую девятку. В одно касание! Красота!

И тут пошло. Гакпо классно завоевал себе момент для удара индивидуальными действиями и из пределов штрафной пробил выше ворот. Далее тот же Макаллистер отлично пробил прямым выстрелом из стандарта и попал в крестовину. А впоследствии Грбич снова ошибся на выходе, но "мерсисайдцы" снова этим не воспользовались: Нуньес перекинул и голкипера, и ворота.

Но третий "Ливерпуль" все-таки забил. Довольно быстро мяч от Келлехера транзитом через Ван Дейка дошел на левый фланг до Робертсона. Тот выждал небольшую паузу и забросил в штрафную на Гакпо – нидерландец головой пробил в правый угол. Жирная точка.

Буквально выгрызли победу "мерсисайдцы". Недооценили они соперника, от чего сами страдали больше часа. Однако матч продолжается все-таки 90 (+компенсированное время) минут, поэтому три очка – в кармане. "Ливерпуль" снова возвращается на первое место.

"Ливерпуль" – "Шеффилд Юнайтед" 3:1

Голы: Нуньес 17, Мкаллистер 76, Гакпо 90 – Брэдли 58 (авт.)

Ливерпуль: Келлехер – Брэдли, Конате, ван Дейк, Гомес (Гакпо 73) – Собослай (Джонс 73), Макаллистер, Гравенберх (Робертсон 60) – Салах (Эллиот 60), Нуньес, Диас

Шеффилд Юнайтед: Грбич – Холгейт (Бен Слиман 87), Ахмедходжич, Робинсон – Богл, Арбластер, Хамер (Озборн 62), Трасти (Брукс 78) – Макети (Макберни 63), Бреретон (Осула 63)

Предупреждение: Макберни 87