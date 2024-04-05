Сумасшествие в Лондоне. Челси - Манчестер Юнайтед 4:3. Видео голов и обзор матча

В четверг, 4 апреля, на "Стэмфорд Бридж" состоялся матч 31-го тура английской Премьер-лиги между "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Встреча завершилась победой хозяев с необычным счетом - 4:3.

Уже к 19-й минуте лондонцы повели 2:0 благодаря усилиям недавно попавшего в расистский скандал Конора Галлахера и лидера команды Коула Палмера. Тем не менее, подопечным тен Хага удалось восстановить паритет ещё до перерыва: забивали Алехандро Гарначо и Бруну Фернандеш.

Во втором тайме Гарначо оформил дубль и вывел "манкунианцев" вперёд. С таким развитием событием был не согласен вышеупомянутый Палмер, который смог перевернуть ход встречи и вырвать победу для "Челси" в этом невероятном поединке, забив ещё два гола в компенсированное время.

Украинский вингер Михаил Мудрик вышел в основном составе и провел на поле 70 минут. Он принял участие во втором голе "синих", выдав обостряющую передачу на Марка Кукурелью, которая привела к назначению пенальти в ворота соперника.

АПЛ. 31-й тур

4 апреля. Лондон. Стэмфорд Бридж

Челси – МЮ – 4:3

Голы: Галлахер 4, Палмер 19 (пен), 90+10 (пен), 90+11 – Гарначо 34, 67, Бруну Фернандеш, 39