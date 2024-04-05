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Лидер против аутсайдера. Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1. Видео голов и обзор матча
Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед ⋉ {3:1} ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ {04.04.2024} ⋇ {АПЛ} на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" добыл непростую победу на своём поле в матче 31-го тура английской Премьер-лиги над "Шеффилд Юнайтед" - 3:1.
Первый гол в поединке забил Дарвин Нуньес. Во второй половине встречи аутсайдер чемпионата сравнял счёт благодаря автоголу Брэдли.
Впрочем, сенсации не случилось. Благодаря усилиям Алексиса Макаллистера и Коди Гакпо, "мерсисайдцы" всё же смогли завоевать три очка и ещё ближе приблизиться к завоеванию титула АПЛ.
Таким образом, "Ливерпуль" вернулся на первую строчку чемпионата. "Шеффилд", в свою очередь, находится на последнем месте турнирной таблицы с десятиочковым отставанием от спасительного 17-го места.
АПЛ. 31-й тур.
4 апреля. Ливерпуль. Энфилд
Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед – 3:1
Голы: Нуньес 17, Макаллистер 76, Гакпо 90 – Брэдли 58 (авт.)
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