Лидер против аутсайдера. Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1. Видео голов и обзор матча

"Ливерпуль" добыл непростую победу на своём поле в матче 31-го тура английской Премьер-лиги над "Шеффилд Юнайтед" - 3:1.

Первый гол в поединке забил Дарвин Нуньес. Во второй половине встречи аутсайдер чемпионата сравнял счёт благодаря автоголу Брэдли.

Впрочем, сенсации не случилось. Благодаря усилиям Алексиса Макаллистера и Коди Гакпо, "мерсисайдцы" всё же смогли завоевать три очка и ещё ближе приблизиться к завоеванию титула АПЛ.

Таким образом, "Ливерпуль" вернулся на первую строчку чемпионата. "Шеффилд", в свою очередь, находится на последнем месте турнирной таблицы с десятиочковым отставанием от спасительного 17-го места.

АПЛ. 31-й тур.

4 апреля. Ливерпуль. Энфилд

Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед – 3:1

Голы: Нуньес 17, Макаллистер 76, Гакпо 90 – Брэдли 58 (авт.)