  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ньюкасл летом планирует подписать защитника Кристал Пэлас летом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ньюкасл летом планирует подписать защитника Кристал Пэлас летом

Англия

Об этом сообщает Football Insider

Ньюкасл летом планирует подписать защитника Кристал Пэлас летом

transfermarkt

Новина українською

Свен Ботман перенес операцию на передней крестообразной связке в прошлом месяце, а после этого Джамал Ласселлс получил идентичную травму в субботнем матче с "Вест Хэмом" в конце марта. Это побуждает "Ньюкасл" на поиск игрока, который мог бы закрыть проблему в защите.

По информации издания, Марк Гехи из "Кристал Пэлас" является главной целью сорок после его удивительных выступлений за команду. Считается, что орлы потребуют огромную сумму за расставание с игроком сборной Англии. В феврале Гехи получил травму колена, которая может вывести его из строя до конца апреля, но он должен восстановиться к чемпионату Европы.

Добавим, что в этом сезоне защитник "Кристал Пэлас" провел 26 поединков и отметился одним ассистом. Трансферная стоимость игрока, по данным transfermarkt, составляет 38 млн евро.

По теме
yellow-arrow
"Могут попасть в тюрьму". Зинченко объяснил, почему не призывал своих экс-друзей из РФ протестовать против войны
yellow-arrow
Почеттино - о своих эмоциях после хет-трика Палмера в ворота МЮ: Я тренер, а не клоун
yellow-arrow
Энцо Фернандес: Мне нравится играть за Челси, но я недоволен нашим местом в турнирной таблице
Ньюкасл Кристал Пэлас (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости