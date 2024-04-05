Ньюкасл летом планирует подписать защитника Кристал Пэлас летом

Свен Ботман перенес операцию на передней крестообразной связке в прошлом месяце, а после этого Джамал Ласселлс получил идентичную травму в субботнем матче с "Вест Хэмом" в конце марта. Это побуждает "Ньюкасл" на поиск игрока, который мог бы закрыть проблему в защите.

По информации издания, Марк Гехи из "Кристал Пэлас" является главной целью сорок после его удивительных выступлений за команду. Считается, что орлы потребуют огромную сумму за расставание с игроком сборной Англии. В феврале Гехи получил травму колена, которая может вывести его из строя до конца апреля, но он должен восстановиться к чемпионату Европы.

Добавим, что в этом сезоне защитник "Кристал Пэлас" провел 26 поединков и отметился одним ассистом. Трансферная стоимость игрока, по данным transfermarkt, составляет 38 млн евро.