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Эдди Хау хочу удержать одного из лидеров Ньюкасла

Англия

Об этом сообщает Mirror

Эдди Хау хочу удержать одного из лидеров Ньюкасла

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер сорок будет бороться за то, чтобы Бруно Гимараэс остался в "Ньюкасле" как можно дольше и призвал клуб доказать бразильцу свои амбиции этим летом. "ПСЖ" заинтересован в полузащитнике, который оценивается в 100 миллионов фунтов стерлингов. Впрочем, Хау признает, что не может дать "никаких гарантий" относительно будущего Гимараэса в "Ньюкасле".

"Позвольте мне сказать вам, что такие игроки, как Бруно, не встречаются на каждом шагу. Они очень редкие. Бруно следует ценить за все, что он приносит. Моим намерением было бы удержать его в клубе как можно дольше. Впрочем, мы в футболе достаточно давно и понимаем, что ты не знаешь, что может произойти завтра. Кто знает, что ждет нас в будущем. Но со своей стороны мы должны стараться сделать так, чтобы футболист чувствовал себя как дома, был счастлив, развивать его, развивать его карьеру, его таланты. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы удержать его здесь надолго", - заявил менеджер "Ньюкасла" Эдди Хау.

Добавим, что Бруно Гимараэс сыграл в этом сезоне 42 матча, где отметился 3 голами и 7 передачами.

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Ньюкасл Эдди Хау Бруно Гимараэс
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Источник:
Mirror
Опубликовал: Александр Гресь
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