Главного тренера волков выгнали из судейской комнаты после того, как он спорил о решении VAR, которое стоило его команде поражения 2:1 от "Вест Хэм Юнайтед". О'Нил был в ярости после того, как на 99-й минуте гол Макса Килмана головой не засчитали, когда судья решил, что игрок "Вулверхэмптона" Таванда Чирева находился в офсайде. О'Нил назвал это решение "возможно, худшим, которое я когда-либо видел".

"Ужасное, просто ужасное решение. Я вообще не могу его понять. Я говорил с Дэвидом [Мойесом] и, честно говоря, он сказал то же самое. Это никогда, никогда, никогда не было офсайдом. Фабианский также не считал, что это был офсайд. Безумие, что арбитр Премьер-лиги может стоять перед экраном, будучи направленным на него, и так сильно ошибаться. Очевидно, что он стоял в положении "вне игры", но это не офсайд, потому что он не повлиял на возможность Фабиански нырнуть или двигаться, не повлиял на его линию зрения. Если вы посмотрите боковое видео, Фабиански четко видит мяч над головой Таванды, так что я не знаю, как он может мешать", - цитирует Гари О'Нила Goal.com.

