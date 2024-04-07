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Имущество Александра Исаака подверглось ограблению
Об этом сообщает The Sun
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Банда напала на роскошный дом нападающего "Ньюкасла" всего за 48 часов до того, как он сыграл во вчерашнем матче с "Фулхэмом", который завершился победой сорок со счетом 1:0. О нападении на дом шведа Исака в поместье Даррас Холл в Нортумберленде полиция получила сообщение в четверг в 22:00.
Считается, что грабители проникли в здание с четырьмя спальнями через дверь заднего двора. Также неизвестно был ли Александер Исак или его семья дома во время ограбления. Полиция подтвердила, что был угнан автомобиль, который впоследствии нашли брошенным в трех милях от дома в Диссингтоне.
Newcastle’s £100m striker Alexander Isak’s mansion hit by gang of robbers in latest raid on Prem aces’ homes https://t.co/wPNobCPnZl pic.twitter.com/pxrp1RMrla— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 6, 2024
Добавим, что три месяца назад был совершен налет на особняк товарища Исака по команде Джоэлинтона, находящийся в миле отсюда. За ту кражу тогда никто не был арестован и детективы будут расследовать, не несет ли ответственность за ограбление домов футболистов одна и та же банда.
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