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"Нужно определиться", - Гвардиола о выборе голкипера на матч Лиги чемпионов против Реала

Англия

Поединок состоится 9 апреля

"Нужно определиться", - Гвардиола о выборе голкипера на матч Лиги чемпионов против Реала

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился мыслями о выборе вратаря на матч Лиги чемпионов против мадридского "Реала".

"Эдерсон или Ортега против "Реала"? Мне нужно подумать об этом, потому что Эдерсон вернулся после травмы и чувствует себя хорошо".

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"Поэтому я должен решить, не хватает ли нам ритма. Но мы очень довольны Штефаном, исключительный игрок!", - сказал Пеп Гвардиола.

Напомним, что матч ЛЧ "Реал" - "Манчестер Сити" состоится 9 апреля. Старт - в 22:00 по киевскому времени.

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Реал (Мадрид) Манчестер Сити Эдерсон Гвардиола Штефан Ортега
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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