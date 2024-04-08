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"Нужно определиться", - Гвардиола о выборе голкипера на матч Лиги чемпионов против Реала
Поединок состоится 9 апреля
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился мыслями о выборе вратаря на матч Лиги чемпионов против мадридского "Реала".
"Эдерсон или Ортега против "Реала"? Мне нужно подумать об этом, потому что Эдерсон вернулся после травмы и чувствует себя хорошо".
"Поэтому я должен решить, не хватает ли нам ритма. Но мы очень довольны Штефаном, исключительный игрок!", - сказал Пеп Гвардиола.
Напомним, что матч ЛЧ "Реал" - "Манчестер Сити" состоится 9 апреля. Старт - в 22:00 по киевскому времени.
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