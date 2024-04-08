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Габриэл Жезус - о матче ЛЧ против Баварии: Все знают их историю, они выиграли много титулов

Англия

Игрок рассказал о предстоящем матче ЛЧ

Габриэл Жезус - о матче ЛЧ против Баварии: Все знают их историю, они выиграли много титулов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Арсенала" Габриэл Жезус рассказал о соперниках в четвертьфинале Лиги чемпионов.

"Мы говорим о "Баварии". Все знают их историю, они выиграли много титулов в Лиге Чемпионов и Бундеслиге. Все знают этот клуб. Не имеет значения, что им было тяжело в последних двух-трех играх, они все равно остаются "Баварией" и могут нанести нам вред".

Напомним, что матч "Арсенал" - "Бавария" состоится 9 апреля. Начало - в 22:00.

Читайте такжеАрсенал - Бавария. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
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Бавария (Мюнхен) Арсенал (Лондон) Габриэл Жезус
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Nevermore (Донецк)
08.04.2024 в 20:06
дурак
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Комментарии 1
Nevermore (Донецк)
08.04.2024 в 20:06
дурак
Ответить
0
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