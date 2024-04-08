Габриэл Жезус - о матче ЛЧ против Баварии: Все знают их историю, они выиграли много титулов

Нападающий "Арсенала" Габриэл Жезус рассказал о соперниках в четвертьфинале Лиги чемпионов.

"Мы говорим о "Баварии". Все знают их историю, они выиграли много титулов в Лиге Чемпионов и Бундеслиге. Все знают этот клуб. Не имеет значения, что им было тяжело в последних двух-трех играх, они все равно остаются "Баварией" и могут нанести нам вред".