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Габриэл Жезус - о матче ЛЧ против Баварии: Все знают их историю, они выиграли много титулов
Игрок рассказал о предстоящем матче ЛЧ
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Арсенала" Габриэл Жезус рассказал о соперниках в четвертьфинале Лиги чемпионов.
"Мы говорим о "Баварии". Все знают их историю, они выиграли много титулов в Лиге Чемпионов и Бундеслиге. Все знают этот клуб. Не имеет значения, что им было тяжело в последних двух-трех играх, они все равно остаются "Баварией" и могут нанести нам вред".
Напомним, что матч "Арсенал" - "Бавария" состоится 9 апреля. Начало - в 22:00.
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Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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Nevermore (Донецк)
08.04.2024 в 20:06
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