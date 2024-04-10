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Юрген Клопп - о матче ЛЕ против Аталанты: Это будет сложная игра для обеих команд

Англия

Специалист высказался о своих соперниках в Лиге Европы

Юрген Клопп - о матче ЛЕ против Аталанты: Это будет сложная игра для обеих команд

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал предстоящий матч Лиги Европы против "Аталанты".

"Это слаженная команда, но каждый игрок имеет разные навыки. Мы ожидаем, что они будут суперорганизованными".

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"Последний раз мы с ними встречались на поле три с половиной года назад, но мы уже не та команда, которая была раньше. За это время мы сыграли, пожалуй, около 1500 игр.

Поэтому я не могу сравнивать нас с командой, с которой мы играли так давно, но это будет сложная игра для обеих команд", - добавил специалист.

Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Аталанта" состоится 11 апреля. Начало - в 22:00.

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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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