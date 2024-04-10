Юрген Клопп - о матче ЛЕ против Аталанты: Это будет сложная игра для обеих команд

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал предстоящий матч Лиги Европы против "Аталанты".

"Это слаженная команда, но каждый игрок имеет разные навыки. Мы ожидаем, что они будут суперорганизованными".

"Последний раз мы с ними встречались на поле три с половиной года назад, но мы уже не та команда, которая была раньше. За это время мы сыграли, пожалуй, около 1500 игр.

Поэтому я не могу сравнивать нас с командой, с которой мы играли так давно, но это будет сложная игра для обеих команд", - добавил специалист.