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Ньюкасл – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Анге Постекоглу планирует закрепиться в топ-4
Getty Images / Global Images Ukraine
После возвращения на четвертое место, мысли игроков "Тоттенхэма" почти наверняка заняты только тем, как там остаться, учитывая конкуренцию с "Астон Виллой". Матч против "Ньюкасла" будет очередным испытанием для "шпор" и хорошей проверкой их амбиций.
Однако свои амбиции есть и у Эдди Хау и его команды. Несмотря на травмы, они продолжают свою борьбу за место в еврокубках. Кто же окажется сильнее?
Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 13 апреля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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