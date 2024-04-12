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Ньюкасл – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Анге Постекоглу планирует закрепиться в топ-4

Ньюкасл – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После возвращения на четвертое место, мысли игроков "Тоттенхэма" почти наверняка заняты только тем, как там остаться, учитывая конкуренцию с "Астон Виллой". Матч против "Ньюкасла" будет очередным испытанием для "шпор" и хорошей проверкой их амбиций.

Однако свои амбиции есть и у Эдди Хау и его команды. Несмотря на травмы, они продолжают свою борьбу за место в еврокубках. Кто же окажется сильнее?

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 13 апреля.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Ньюкасл" — "Тоттенхэм"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Ньюкасл Анге Постекоглу Эдди Хау Где смотреть футбол смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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