Ньюкасл – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

После возвращения на четвертое место, мысли игроков "Тоттенхэма" почти наверняка заняты только тем, как там остаться, учитывая конкуренцию с "Астон Виллой". Матч против "Ньюкасла" будет очередным испытанием для "шпор" и хорошей проверкой их амбиций.

Однако свои амбиции есть и у Эдди Хау и его команды. Несмотря на травмы, они продолжают свою борьбу за место в еврокубках. Кто же окажется сильнее?

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 13 апреля.

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