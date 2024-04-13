Ньюкасл – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Если в команде Постекоглу и стоит кого-то выделять как главного героя, то это корейского форварда Сона Хин Мина. Именно он неоднократно в этом сезоне спасал свою команду голами на последних и не только последних минутах.

Если в игре против "Ньюкасла" что-то и пойдет не так, то все болельщики "шпор" будут нервно смотреть именно на Сона в ожидании очередного спасения. Справится ли с этим давлением кореец?

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 13 апреля.

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Английская Премьер-лига. 33 тур.

13 апреля. 14:30. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"

Главный судья: Тим Робинсон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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