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Ньюкасл – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Сон Хин Мин готов к очередным подвигам
Getty Images / Global Images Ukraine
Если в команде Постекоглу и стоит кого-то выделять как главного героя, то это корейского форварда Сона Хин Мина. Именно он неоднократно в этом сезоне спасал свою команду голами на последних и не только последних минутах.
Если в игре против "Ньюкасла" что-то и пойдет не так, то все болельщики "шпор" будут нервно смотреть именно на Сона в ожидании очередного спасения. Справится ли с этим давлением кореец?
Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 13 апреля.
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Английская Премьер-лига. 33 тур.
13 апреля. 14:30. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"
Главный судья: Тим Робинсон (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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