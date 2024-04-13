  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ньюкасл – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ньюкасл – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Сон Хин Мин готов к очередным подвигам

Ньюкасл – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Если в команде Постекоглу и стоит кого-то выделять как главного героя, то это корейского форварда Сона Хин Мина. Именно он неоднократно в этом сезоне спасал свою команду голами на последних и не только последних минутах.

Если в игре против "Ньюкасла" что-то и пойдет не так, то все болельщики "шпор" будут нервно смотреть именно на Сона в ожидании очередного спасения. Справится ли с этим давлением кореец?

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 13 апреля.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Английская Премьер-лига. 33 тур.

13 апреля. 14:30. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"

Главный судья: Тим Робинсон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Ньюкасл" — "Тоттенхэм"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Насыщенный уик-энд плюс репетиция финала Кубка Украины. Расписание футбола на 8 – 14 апреля
yellow-arrow
Тоттенхэм нацелился на защитника Байера
yellow-arrow
"Если у новых директоров будут идеи, мы всегда готовы их рассмотреть": Эрик тен Хаг - о трансферной политике
Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Ньюкасл Анге Постекоглу Эдди Хау Где смотреть футбол смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости