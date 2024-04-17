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Арсенал не оставляет попыток приобрести полузащитника Астон Виллы

Англия

Об этом сообщает Football Insider

Арсенал не оставляет попыток приобрести полузащитника Астон Виллы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

У "канониров" ожидается смена состава в полузащите. Предполагается, что Мохаммед Эльнени покинет клуб этим летом, а Жоржиньо и Томас Парти имеют неопределенное будущее в "Арсенале", поскольку их контракты заканчиваются в 2024 и 2025 годах соответственно.

По информации британского издания, лондонский клуб не оставляет попыток приобрести центрального полузащитника "Астон Виллы" Дугласа Луиса. Микель Артета видит в нем игрока, который сможет усилить "Арсенал" как в чемпионате, так и в еврокубках. Лондонцы и раньше делали предложения бирмингемцам по трансферу бразильца, но руководство клуба их каждый раз отклоняло. Теперь, когда "Арсенал" готовится избавиться от нескольких игроков в своей команде, попытается снова приобрести футболиста "Астон Виллы".

Добавим, что в этом сезоне Дуглас Луис провел 46 матчей, где отметился 10 голами и 10 ассистами.

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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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