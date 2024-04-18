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Ливерпуль проявляет интерес к полузащитнику Вест Хэма

Англия

Об этом сообщает Fichajes.net

Ливерпуль проявляет интерес к полузащитнику Вест Хэма

Getty Images/Global Images Ukraine/

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Этим летом мерсисайдцы могут потерять Мохамеда Салаха, причем, согласно последним сообщениям, египтянин "уже согласился уйти" из клуба. Игрок может находиться в поисках нового вызова, особенно учитывая неизбежный уход Юргена Клоппа.

В связи с возможной потерей ключевого футболиста, руководство "Ливерпуля" ищет потенциальную замену и среди них упоминается имя игрока "Вест Хэма" Мохаммеда Кудуса. Ганец может стать идеальной заменой Салаху благодаря своей универсальности и умению играть на левом фланге - позиции, похожей на позицию египтянина.

Добавим, что в этом сезоне Мохаммед Кудус провел 42 матча, где отметился 17 голами и 5 передачами.

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Источник:
Fichajes.net
Опубликовал: Александр Гресь
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