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Ливерпуль проявляет интерес к полузащитнику Вест Хэма
Об этом сообщает Fichajes.net
Getty Images/Global Images Ukraine/
Этим летом мерсисайдцы могут потерять Мохамеда Салаха, причем, согласно последним сообщениям, египтянин "уже согласился уйти" из клуба. Игрок может находиться в поисках нового вызова, особенно учитывая неизбежный уход Юргена Клоппа.
В связи с возможной потерей ключевого футболиста, руководство "Ливерпуля" ищет потенциальную замену и среди них упоминается имя игрока "Вест Хэма" Мохаммеда Кудуса. Ганец может стать идеальной заменой Салаху благодаря своей универсальности и умению играть на левом фланге - позиции, похожей на позицию египтянина.
Добавим, что в этом сезоне Мохаммед Кудус провел 42 матча, где отметился 17 голами и 5 передачами.
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