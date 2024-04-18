Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал начал планировать летние трансферы. Канониры интересуются четырьмя игроками
Клуб хочет усилить свой состав
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" готовится к активному летнему трансферному окну, они хотят усилить состав своей команды.
По информации The Guardian, "канониры" интересуются несколькими игроками: Александером Исаком ("Ньюкасл"), Виктором Дьокерешем ("Спортинг"), Душаном Влаховичем ("Ювентус") и Майклом Олизе ("Кристал Пэлас").
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Арсенал" занимает второе место в АПЛ и завершил соревнования в Лиге чемпионов на стадии четвертьфинала после поражения от мюнхенской "Баварии".
Читайте такжеАрсенал проявляет интерес к форварду РБ Лейпциг
По теме
Оцените этот материал:
Источник:The Guardian
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Кроос: Рюдигер - единственный, кому я не доверял при исполнении пенальти
- Каньисарес: Лунина короновали - он находится на уровне лучших вратарей Европы
- Вальверде: Лунин показал, какой он фантастический вратарь. Его несправедливо критиковали
- Артета: В любой другой лиге мира, если бы вы выиграли столько игр подряд, сколько мы выиграли, вы бы отставали на шесть-восемь очков
- Игрок сборной Украины сделал предложение своей возлюбленной
- Лидер Атлетико поддерживает феноменальную форму благодаря "диете пещерного человека". Как это?
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн