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Арсенал начал планировать летние трансферы. Канониры интересуются четырьмя игроками

Англия
Обновлено

Клуб хочет усилить свой состав

Арсенал начал планировать летние трансферы. Канониры интересуются четырьмя игроками

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Арсенал" готовится к активному летнему трансферному окну, они хотят усилить состав своей команды.

По информации The Guardian, "канониры" интересуются несколькими игроками: Александером Исаком ("Ньюкасл"), Виктором Дьокерешем ("Спортинг"), Душаном Влаховичем ("Ювентус") и Майклом Олизе ("Кристал Пэлас").

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"Арсенал" занимает второе место в АПЛ и завершил соревнования в Лиге чемпионов на стадии четвертьфинала после поражения от мюнхенской "Баварии".

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Арсенал (Лондон) Александер Исак Душан Влахович Майкл Олизе Виктор Дьёкереш
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Источник:
The Guardian
Опубликовал: Екатерина Власова
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