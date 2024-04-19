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Бомбардир Манчестер Сити может пропустить полуфинал Кубка Англии

Англия
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Гвардиола высказался об Эрлинге Холанде

Бомбардир Манчестер Сити может пропустить полуфинал Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бомбардир "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд рискует пропустить полуфинал Кубка Англии против "Челси".

Об этом сообщил главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола во время предматчевой пресс-конференции. По словам специалиста, он заменил норвежца в матче против "Реала" из-за проблем с мышцами.

"Эрлинг тогда почувствовал что-то, проблемы с мышцами. Посмотрим, будет ли он играть".

Напомним, матч "Манчестер Сити" - "Челси" состоится 20 апреля. Начало - в 19:15.

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Манчестер Сити Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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