Маурицио Сарри может возглавить клуб с АПЛ

Маурицио Сарри может возглавить один из клубов Английской премьер-лиги, сообщает TuttoMercatoWeb.

По информации источника, бывший тренер "Лацио" Маурицио Сарри попал в зону интересов "Ньюкасла", "Ноттингема" и "Вест Хэма". Отмечается, что одно с условный Сарри в новом клубе - это выкуп двух бывших игроков: Алессио Романьоли и Матео Гендузи.

Напомним, Маурицио Сарри возглавлял "Лацио" с 2021 по 2024 год.