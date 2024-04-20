Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Маурицио Сарри может возглавить клуб с АПЛ
Сарри и его будущее в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
Маурицио Сарри может возглавить один из клубов Английской премьер-лиги, сообщает TuttoMercatoWeb.
По информации источника, бывший тренер "Лацио" Маурицио Сарри попал в зону интересов "Ньюкасла", "Ноттингема" и "Вест Хэма". Отмечается, что одно с условный Сарри в новом клубе - это выкуп двух бывших игроков: Алессио Романьоли и Матео Гендузи.
Напомним, Маурицио Сарри возглавлял "Лацио" с 2021 по 2024 год.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:TuttoMercatoWeb
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Первая суперзвезда Барселоны: сбежал от коммунистов на грузовике, чуть не погиб с Торино и забил 280 голов за 10 лет
- Известно, кто подсказал Лунину по центру отразить удар Бернарду Силвы
- Травмы Яремчука, Цыганкова и Малиновского, контракт Нагельсмана и решение КДК по красной Зубкова. Главные новости за 19 апреля
- Эль-Класико уже в воскресенье. Расписание футбола на 15 – 21 апреля
- Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО
- Бывшая жена Кака инициировала развод из-за идеальности футболиста
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн