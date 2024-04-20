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Маурицио Сарри может возглавить клуб с АПЛ

Англия
Обновлено

Сарри и его будущее в АПЛ

Маурицио Сарри может возглавить клуб с АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Маурицио Сарри может возглавить один из клубов Английской премьер-лиги, сообщает TuttoMercatoWeb.

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По информации источника, бывший тренер "Лацио" Маурицио Сарри попал в зону интересов "Ньюкасла", "Ноттингема" и "Вест Хэма". Отмечается, что одно с условный Сарри в новом клубе - это выкуп двух бывших игроков: Алессио Романьоли и Матео Гендузи.

Напомним, Маурицио Сарри возглавлял "Лацио" с 2021 по 2024 год.

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Источник:
TuttoMercatoWeb
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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