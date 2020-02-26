Фонсека: В матче против Гента будет играть в свой футбол, а не сидеть в обороне

Итальянская "Рома" минимально обыграла "Гент" в первом поединке Лиги Европы. Наставник римлян Паулу Фонсека посетил пресс-конференцию перед ответной встречей.

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"Завтра нас ждет очень важная игра. Наша главная цель - пройти в следующий раунд. Нужно выходить и играть так, как будто первый матч закончился со счетом 0:0. "Рома" должна проявить смелость, как в последнем матче Серии А против "Лечче".

Давайте не забывать, что "Гент" пока не проигрывал дома и забивал в каждом матче. Мы не будем выходить и играть от обороны. Будем играть в свой футбол. Как по мне, лучшая защита - атака", - цитирует слова наставника официальный сайт "Ромы".

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Ранее сообщалось, что римляне выкупили контракт воспитанника "Барселоны".