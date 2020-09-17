Антюх во второй раз вывел Колос вперед в матче Лиги Европы

Сегодня "Колос" дебютирует в еврокубках. Первым их соперником стал греческий "Арис".

Во втором тайме события развиваются стремительно. После того, как греческий коллектив сравнял счет, "Колос" быстро во второй раз вышел вперед. Героем стал Денис Антюх, который грамотно сыграл на добивании.

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