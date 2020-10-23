Лига Европы. Восемь голов в Вильярреале, неудачный вояж Яремчука и Пластуна в Чехию

Лига Европы, первый тур

Группа G

“Лестер” Англия – “Заря” Украина 3:0

Голы: Мэддисон 29, Барнс 45, Ихеаначо 67

“Брага” – “АЕК” Афины 3:0

Голы: Галено 44, Паулиньо 78, Рикарду Орта 88

Группа H

Пока “Милан” обыгрывал в Глазго местный “Селтик”, в Праге состоялся бенефис турецкого хавбека “Лилля” Юсуфа Языджи. Он стал первым в истории “Лилля” футболистом, оформившим хет-трик в еврокубковом матче. 23-летний Языджи забивал голы на любой вкус: дальним ударом, замыкая подачу на дальней штанге, и прессингуя соперника, а затем выкручивая мяч в пустые ворота. Нужно сказать, что пражская “Спарта” облегчила жизнь “Лиллю”, заработав удаление уже на 23-й минуте – Крейчи был удален за фол последней надежды.

“Селтик” Шотландия – “Милан” Италия 1:3

Голы: Эльюнусси 76 – Крунич 14, Диас 42, Хауге 90+2

“Спарта” Прага, Чехия – “Лилль” Франция 1:4

Голы: Дочкал 46 – Языджи 45+1, Языджи 60, Иконе 66, Языджи 75

Удаление: Крейчи 23 (“Спарта”)

Группа I

“Маккаби” и “Карабах” выдали очень скромный матч в плане забитых голов и ударов, но гораздо веселее было в другом матче группы I: “Вильярреал” и “Сивасспор” на двоих забили восемь голов. Унаи Эмери наконец-то выпустил в старте японского вундеркинда Такефусу Кубо, и он поучаствовал в сразу трех забитых голах своей команды. Сначала Кубо сыграл на добивании, потом отдал отличный разрезной пас на Бакку, а затем навесил с углового на Фойта. Интересно, что между этими голами “Вильярреал” стабильно пропускал мячи в свои ворота. Отметился одним голом и “шахтеровец” Кайоде, а ивуариец Макс Градель, ранее игравший в “Лидсе”, “Лестере” и “Сент-Этьене”, забил прекрасный гол со штрафного. Так счет стал 3:3, но затем свое слово взял Пако Алькасер. Воспитанник “Валенсии” появился на поле за 70-й минуте и за восемь минут оформил дубль. 5:3 – яркий старт “Вильярреала”.

“Маккаби” Тель-Авив, Израиль – “Карабах” Азербайджан 1:0

Гол: Коэн 10

“Вильярреал” Испания – “Сивасспор” Турция 5:3

Голы: Кубо 13, Бакка 20, Фойт 57, Алькасер 74, Алькасер 78 – Кайоде 33, Ятабаре 43, Градель 64

На 37-й минуте Бакка не реализовал пенальти (вратарь)

Группа J

“Лудогорец” считается более опытным еврокубковым бойцом, чем “Антверпен”, но в первом туре многолетний болгарский чемпион неожиданно уступил бельгийской команде. “ЛАСК”, “Лудогорец” и “Антверпен” разыграют между собой второе место. Это было известно и до старта турнира.

“Лудогорец” Болгария – “Антверпен” Бельгия 1:2

Голы: Марин 46 – Геркенс 63, Рефаелов 70

“Тоттенхэм” Англия – “ЛАСК” Австрия 3:0

Голы: Моура 18, Андраде 27 (авт.), Сон 84

Группа K

Австрийский “Вольфсберг”, удививший в прошлом розыгрыше Лиги Европы, продолжает показывать достойные результате и в новом сезоне. В первом туре команда из одноименного города сыграла вничью с московским ЦСКА, отыгравшись по ходу матча. Другой поединок в группе тоже закончился вничью. “Фейеноорд” мог выйти вперед в самом начале матча против “Динамо” Загреб, но Бергейс не реализовал пенальти. Гости владели преимуществом, но после удаления Сенези за вторую желтую смирились с ничейным итогом матча.

“Динамо” Загреб, Хорватия – “Фейеноорд” Нидерланды 0:0

На 8-й минуте Бергейс (“Фейеноорд”) не реализовал пенальти

Удаление: Сенези 73 (“Фейеноорд”)

“Вольфсберг” Австрия – “ЦСКА” Москва, Россия 1:1

Голы: Линдль 42 (пен.) – Гаич 5

Группа L

“Хоффенхайм” в Бундеслиге относится к категории “выше среднего”, но в своей группе Лиги Европы должен быть явным фаворитом. Хотя бы потому, что команда из Зинсхайма обладает глубоким и конкурентным составом, способным доминировать в матчах с “Црвеной Звездой”, “Слованом” и “Гентом”. В первом туре команда Себастьяна Хенесса переиграла сербского чемпиона, создав приличное количество моментов. По голу забили Баумгартнер и Даббур в самом конце матча.

В другом поединке группы L “Гент” Яремчука, Пластуна и Безуса проиграл на выезде “Словану”. Безус просидел весь матч на скамейке запасных, Пластун появился только в самом конце игры, и 90 минут провел только Яремчук. Его действия – один удар мимо, один заблокирован, три попытки дриблинга (две удачные), 21 пас (точность 84%), один созданный голевой момент и восемь потерь. “Гент” больше времени провел в атаке, но ничего из своего доминирования выжать не смог.

“Хоффенхайм” Германия – “Црвена Звезда” Сербия 2:0

Голы: Баумгартнер 64, Даббур 90+3

“Слован” Либерец, Чехия – “Гент” Бельгия 1:0

Гол: Элаль 29