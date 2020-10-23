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Лига Европы. Восемь голов в Вильярреале, неудачный вояж Яремчука и Пластуна в Чехию

Лига Европы
(1 голосов)

А также разгромная победа Лилля и поражение Црвены Звезды Хоффенхайму

Лига Европы. Восемь голов в Вильярреале, неудачный вояж Яремчука и Пластуна в Чехию
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы, первый тур

Группа G

“Лестер” Англия – “Заря” Украина 3:0

Голы: Мэддисон 29, Барнс 45, Ихеаначо 67

“Брага” – “АЕК” Афины 3:0

Голы: Галено 44, Паулиньо 78, Рикарду Орта 88

Группа H

Пока “Милан” обыгрывал в Глазго местный “Селтик”, в Праге состоялся бенефис турецкого хавбека “Лилля” Юсуфа Языджи. Он стал первым в истории “Лилля” футболистом, оформившим хет-трик в еврокубковом матче. 23-летний Языджи забивал голы на любой вкус: дальним ударом, замыкая подачу на дальней штанге, и прессингуя соперника, а затем выкручивая мяч в пустые ворота. Нужно сказать, что пражская “Спарта” облегчила жизнь “Лиллю”, заработав удаление уже на 23-й минуте – Крейчи был удален за фол последней надежды.

“Селтик” Шотландия – “Милан” Италия 1:3

Голы: Эльюнусси 76 – Крунич 14, Диас 42, Хауге 90+2

“Спарта” Прага, Чехия – “Лилль” Франция 1:4

Голы: Дочкал 46 – Языджи 45+1, Языджи 60, Иконе 66, Языджи 75

Удаление: Крейчи 23 (“Спарта”)

Группа I

“Маккаби” и “Карабах” выдали очень скромный матч в плане забитых голов и ударов, но гораздо веселее было в другом матче группы I: “Вильярреал” и “Сивасспор” на двоих забили восемь голов. Унаи Эмери наконец-то выпустил в старте японского вундеркинда Такефусу Кубо, и он поучаствовал в сразу трех забитых голах своей команды. Сначала Кубо сыграл на добивании, потом отдал отличный разрезной пас на Бакку, а затем навесил с углового на Фойта. Интересно, что между этими голами “Вильярреал” стабильно пропускал мячи в свои ворота. Отметился одним голом и “шахтеровец” Кайоде, а ивуариец Макс Градель, ранее игравший в “Лидсе”, “Лестере” и “Сент-Этьене”, забил прекрасный гол со штрафного. Так счет стал 3:3, но затем свое слово взял Пако Алькасер. Воспитанник “Валенсии” появился на поле за 70-й минуте и за восемь минут оформил дубль. 5:3 – яркий старт “Вильярреала”.

“Маккаби” Тель-Авив, Израиль – “Карабах” Азербайджан 1:0

Гол: Коэн 10

“Вильярреал” Испания – “Сивасспор” Турция 5:3

Голы: Кубо 13, Бакка 20, Фойт 57, Алькасер 74, Алькасер 78 – Кайоде 33, Ятабаре 43, Градель 64

На 37-й минуте Бакка не реализовал пенальти (вратарь)

Группа J

“Лудогорец” считается более опытным еврокубковым бойцом, чем “Антверпен”, но в первом туре многолетний болгарский чемпион неожиданно уступил бельгийской команде. “ЛАСК”, “Лудогорец” и “Антверпен” разыграют между собой второе место. Это было известно и до старта турнира.

“Лудогорец” Болгария – “Антверпен” Бельгия 1:2

Голы: Марин 46 – Геркенс 63, Рефаелов 70

“Тоттенхэм” Англия – “ЛАСК” Австрия 3:0

Голы: Моура 18, Андраде 27 (авт.), Сон 84

Группа K

Австрийский “Вольфсберг”, удививший в прошлом розыгрыше Лиги Европы, продолжает показывать достойные результате и в новом сезоне. В первом туре команда из одноименного города сыграла вничью с московским ЦСКА, отыгравшись по ходу матча. Другой поединок в группе тоже закончился вничью. “Фейеноорд” мог выйти вперед в самом начале матча против “Динамо” Загреб, но Бергейс не реализовал пенальти. Гости владели преимуществом, но после удаления Сенези за вторую желтую смирились с ничейным итогом матча.

“Динамо” Загреб, Хорватия – “Фейеноорд” Нидерланды 0:0

На 8-й минуте Бергейс (“Фейеноорд”) не реализовал пенальти

Удаление: Сенези 73 (“Фейеноорд”)

“Вольфсберг” Австрия – “ЦСКА” Москва, Россия 1:1

Голы: Линдль 42 (пен.) – Гаич 5

Группа L

“Хоффенхайм” в Бундеслиге относится к категории “выше среднего”, но в своей группе Лиги Европы должен быть явным фаворитом. Хотя бы потому, что команда из Зинсхайма обладает глубоким и конкурентным составом, способным доминировать в матчах с “Црвеной Звездой”, “Слованом” и “Гентом”. В первом туре команда Себастьяна Хенесса переиграла сербского чемпиона, создав приличное количество моментов. По голу забили Баумгартнер и Даббур в самом конце матча.

В другом поединке группы L “Гент” Яремчука, Пластуна и Безуса проиграл на выезде “Словану”. Безус просидел весь матч на скамейке запасных, Пластун появился только в самом конце игры, и 90 минут провел только Яремчук. Его действия – один удар мимо, один заблокирован, три попытки дриблинга (две удачные), 21 пас (точность 84%), один созданный голевой момент и восемь потерь. “Гент” больше времени провел в атаке, но ничего из своего доминирования выжать не смог.

“Хоффенхайм” Германия – “Црвена Звезда” Сербия 2:0

Голы: Баумгартнер 64, Даббур 90+3

“Слован” Либерец, Чехия – “Гент” Бельгия 1:0

Гол: Элаль 29

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В статье: Заря (Луганск) Маккаби (Тель-Авив) Спортинг (Лиссабон) ЦСКА (Москва) АЕК (Афины) Лига Европы Динамо (Загреб) Слован (Либерец) Селтик (Глазго) Хоффенхайм (Зинсхайм) Спарта (Прага) Тоттенхэм (Лондон) Црвена Звезда (Белград) Вильярреал Лудогорец (Разград) Фейеноорд (Роттердам) Гент (Бельгия) Карабах (Агдам) Лилль (Франция) Сивасспор (Сивас) Милан (Италия) Антверпен Лестер Сити Такефуса Кубо ЛАСК Вольфсберг
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Комментарии (1)
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Valerii_Krykun (Wroclaw)
23.10.2020 в 01:31
Яремчуку вже пора починать забивать не тільки з пенальті
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