Матч Динамо - Брюгге начнется раньше запланированного срока (обновлено)

На официальном сайте УЕФА изменено время начала матча 1/16 финала Лиги Европы между киевским "Динамо" и "Брюгге". Вместо ранее запланированных 19:55 теперь значится 17:00. Ранее сообщалось, что время планируют сместить из-за прогноза синоптиков - в четверг, 18 февраля в Киеве в 20:00 ожидается мороз -15 по Цельсию, в 17:00 ожидается температура -11 градусов.

Также журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас сообщил, что на ""99% на НСК Олимпийский позволят находиться зрителям".

В УЄФА ухвалили рішення перенести матч Динамо із Брюгге на 17:00 через морози, які прогнозують на вечір четверга. Також 99%, що на НСК Олімпійський дозволять перебувати глядачам. Тож поспішайте до кас. — Igor Burbas (@iburbas) February 17, 2021

Напомним, что "Брюгге" приедет в Киев со значительными кадровыми потерями из-за вспышки коронавируса в клубе.