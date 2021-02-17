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Матч Динамо - Брюгге начнется раньше запланированного срока (обновлено)

Лига Европы
(3 голосов)

Также возможно со зрителями

Матч Динамо - Брюгге начнется раньше запланированного срока (обновлено)

Новина українською

На официальном сайте УЕФА изменено время начала матча 1/16 финала Лиги Европы между киевским "Динамо" и "Брюгге". Вместо ранее запланированных 19:55 теперь значится 17:00. Ранее сообщалось, что время планируют сместить из-за прогноза синоптиков - в четверг, 18 февраля в Киеве в 20:00 ожидается мороз -15 по Цельсию, в 17:00 ожидается температура -11 градусов.

Также журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас сообщил, что на ""99% на НСК Олимпийский позволят находиться зрителям".

Напомним, что "Брюгге" приедет в Киев со значительными кадровыми потерями из-за вспышки коронавируса в клубе.

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В статье: Брюгге Динамо (Киев)
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Комментарии (5)
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Olegyurchak (Хмельницький )
17.02.2021 в 15:20
Тут ковід всіх косить, а тут матч з глядачами.
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+1
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.02.2021 в 15:12
вика бокасса, овца, выходи поблеять!
Ответить
+3
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
17.02.2021 в 15:00
Дуже добре!
Ответить
+1
-2
Technical
17.02.2021 в 15:35
поганенько, що в 17:00, люди ще на роботі в основному.
Ответить
0
-1
Technical
17.02.2021 в 15:44
мінуси ставлять школярі на дистанційному навчанні?)
0
0


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