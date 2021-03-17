Сергей Коновалов: Футболистам Динамо нужно получить удовольствие от игры с Вильярреалом

Бывший игрок "Динамо" Сергей Коновалов оценил шансы киевлян в противостоянии с испанским "Вильярреалом" после поражения 0:2 в первом матче в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

"Матчи в Киеве и Риме показали, насколько "Динамо" и "Шахтер" сильно отличается от уровня двух топовых чемпионатов Испании и Италии. Имею в виду работу с мячом, тактику и другие аспекты игры. "Вильярреал", ничего не боясь, свободно играл в футбол. "Динамо" пыталось особенно в первом тайме навязать свою игру, и это у них в дебюте получалось. Забей Цыганков в самом начале, то неизвестно как бы все сложилось для киевлян. Но в целом испанцы показали, что они выше классом: индивидуальный уровень подготовки и тактическая выучка, когда вся команда и в обороне, и в атаке. Да, динамовцы старались, их не в чем упрекнуть, но, к сожалению, таковы реалии жизни, мы уступаем в мастерстве, которое и оказывается решающим фактором на поле. Поэтому в ответном поединке шансов у "Динамо" практически нет.

Киевлянам нужно выйти и постараться сыграть в свой футбол, получить удовольствие от игры с таким соперником и на таком уровне. Ведь эти игры - это колоссальный и неоценимый опыт, которого не хватает молодым ребятам. Те же защитники Забарный и Сирота в чемпионате Украины играют на том уровне, который позволяют соперники, и нам кажется, они смотрятся достойно. А вот в таких поединках как с "Виляьреалом", где они постоянно находятся под давлением и прессом, сразу же видны недостатки.

В отличие от наших игроков в чемпионате, в еврокубках все делается быстрее, пока ты подумаешь, нападающий буквально опережает тебя на полшага, и твои мысли не успевают за действиями. Они должны пройти через такие игры, получить закалку, потому что без таких уроков ничего не получится. Это мы и увидели на "Олимпийском".

Можно надеяться на чудо в Испании, но на сегодняшний день я не вижу реальных возможностей, что "Динамо" сможет продемонстрировать игру, которая могла бы переломить ход в ответном матче и добиться необходимого результата".

Напомним, матч "Вильярреал" - "Динамо" состоится в четверг, 18 марта. Начало игры в 22:00. На UA-Футбол будет текстовая и аудио трансляция поединка.