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Президент Барселоны назвал позором большое количество фанатов Айнтрахта на Камп Ноу

Лига Европы
(3 голосов)

Он не понимает, почему произошла такая ситуация

Президент Барселоны назвал позором большое количество фанатов Айнтрахта на Камп Ноу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта выразил недовольство большим количеством болельщиков "Айнтрахта" на стадионе "Камп Ноу" в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы (3:4 общ.).

"Это позор, повторение которого надо не допустить в будущем! Пока у нас есть лишь часть необходимой информации, всё ещё предстоит проанализировать для принятия мер. Это возмутительно и стыдно. С этого момента мы должны подходить к этому вопросу гораздо строже.

Мне как каталонцу стыдно за то, что я увидел. Сожалею, что мы допустили такое количество болельщиков гостей. Сегодня мне было стыдно. Мы примем меры, и это больше никогда не повторится", — цитирует Лапорту AS.

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Ранее стало известно, что в знак протеста болельщики каталонцев покинули свои места в перерыве игры и вернулись лишь через 10-20 минут после начала второго тайма. На матче "Барселона" - "Айнтрахт" присутствовало около 30 тыс. болельщиков немецкого клуба.

Каталонцы по сумме двух встреч не смогли пройти в полуфинал турнира.

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В статье: Жоан Лапорта Барселона Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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Источник:
AS

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