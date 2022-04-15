Президент Барселоны назвал позором большое количество фанатов Айнтрахта на Камп Ноу

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта выразил недовольство большим количеством болельщиков "Айнтрахта" на стадионе "Камп Ноу" в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы (3:4 общ.).

"Это позор, повторение которого надо не допустить в будущем! Пока у нас есть лишь часть необходимой информации, всё ещё предстоит проанализировать для принятия мер. Это возмутительно и стыдно. С этого момента мы должны подходить к этому вопросу гораздо строже.

Мне как каталонцу стыдно за то, что я увидел. Сожалею, что мы допустили такое количество болельщиков гостей. Сегодня мне было стыдно. Мы примем меры, и это больше никогда не повторится", — цитирует Лапорту AS.