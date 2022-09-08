Нападающий Фенербахче: Было грустно вылететь из Лиги чемпионов от Динамо

Нападающий "Фенербахче" Жоао Педро поделился ожиданиями от предстоящего матча против "Динамо" в первом туре группового раунда Лиги Европы.

"Нас ожидает важный матч, который мы проведем дома при поддержке своих болельщиков. Команда соперника нам хорошо знакома, они тоже нас знают. Мы сосредоточены на матчах Лиги Европы и постараемся победить, чтобы продолжить выступление в этом турнире. С тех пор как я присоединился к "Фенербахче", увидел, насколько страстны наши фаны. Я следил за нашими матчами с трибуны, когда был травмирован, однако на поле все чувствуется иначе. Невозможно описать эмоции, которые я испытал, забив гол в прошлом матче. Болельщики невероятно поддерживают нашу команду, здесь всегда отличная атмосфера.