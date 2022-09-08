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Нападающий Фенербахче: Было грустно вылететь из Лиги чемпионов от Динамо

Лига Европы
(1 голосов)

Жоао Педро - о предстоящем матче с киевлянами в ЛЕ

Нападающий Фенербахче: Было грустно вылететь из Лиги чемпионов от Динамо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Фенербахче" Жоао Педро поделился ожиданиями от предстоящего матча против "Динамо" в первом туре группового раунда Лиги Европы.

"Нас ожидает важный матч, который мы проведем дома при поддержке своих болельщиков. Команда соперника нам хорошо знакома, они тоже нас знают. Мы сосредоточены на матчах Лиги Европы и постараемся победить, чтобы продолжить выступление в этом турнире.

С тех пор как я присоединился к "Фенербахче", увидел, насколько страстны наши фаны. Я следил за нашими матчами с трибуны, когда был травмирован, однако на поле все чувствуется иначе. Невозможно описать эмоции, которые я испытал, забив гол в прошлом матче. Болельщики невероятно поддерживают нашу команду, здесь всегда отличная атмосфера.

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За последние годы у меня не было травм, которые надолго лишали меня футбола. Но как только я перешел в "Фенербахче", получил повреждение. Конечно, оставаться в стороне от команды непросто. Мы изо всех сил пытались ускорить лечение. В первых матчах после восстановления я был не в лучшей физической форме, это нормально, что нужно некоторое время на возвращение прежних кондиций. Пока я готов не на 100 процентов, но усердно работаю над своей формой.

Для нас было грустно вылететь из Лиги чемпионов от "Динамо". Думаю, мы заслуживали лучшего результата в тех матчах. Однако сейчас мы встретимся с киевлянами в другом турнире и уже на другом этапе сезона. Важно начать групповой раунд с победы. Мы выходим на поле, чтобы побеждать в каждой игре. Это будет нашей целью завтра", - сказал Педро.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев) Жоао Педро
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (1)
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
08.09.2022 в 08:38
...от ТАКОГО Динамо...
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