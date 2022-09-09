Жезус: Пусть Луческу посмотрит статистику матча и увидит, сколько фолов было у игроков Динамо

Главный тренер турецкого "Фенербахче" Жорже Жезус подвел итоги матча первого тура группового турнира Лиги Европы против киевского "Динамо" (2:1).

"Динамо" в первом тайме останавливало наши атаки с помощью тактических фолов. Уже к 10-й минуте динамовцы совершили 8 фолов, а на 25-й минуте их вратарь начал тянуть время. Такого не должно быть. Не знаю, так ли принято в Украине, но игроки не должны так себя вести. А моя команда сражалась до конца, чтобы выиграть этот матч. Они применяли технико-тактические принципы как можно лучше.

Я очень уважаю Луческу. Это тренер, доказавший свою квалификацию, но я могу дать ему совет: пусть посмотрит статистику матча и увидит, сколько фолов было у игроков "Динамо". Их медицинская бригада выходила на поле 8 раз. Не знаю, как он смотрел матч, но думаю, что он его плохо проанализировал. Я уважаю его мнение, но я не согласен. "Динамо" постоянно пыталось останавливать игроков "Фенербахче" с помощью фолов, особенно в первые полчаса. Кроме того, их вратарь постоянно лежал на газоне, чтобы тянуть время. Не знаю, как он видит матч, но я уважаю его мнение. У него свое мнение, у меня свое, но когда он посмотрит на статистику, то увидит, что он неправ.

Я не общался с Луческу, даже не видел его. Если бы мы встретились, я бы не говорил с ним об этом. Я могу понять Луческу, им пришлось играть очень агрессивно, чтобы остановить "Фенербахче". Поэтому они часто фолили. Это была стратегия, которую они избрали. А арбитр разрешал. У каждого тренера своя стратегия. Он считал, что это самый лучший способ. У меня нет комментариев на этот счет. Я думаю прямо противоположное его мнению. За весь матч "Динамо" сделало 20 фолов. Нам пришлось адаптироваться к этой ситуации, чтобы сохранить равновесие в матче.

В первом тайме у них не было ни одного удара по нашим воротам. Они защищались на протяжении всего матча. Это нормально, потому что мы их к этому принудили. Мы одержали заслуженную победу. Мы пожинаем плоды нашего упорного труда. Наша организация на поле была хорошей. Что нам нужно сделать сейчас, так это подумать об игре с "Ренном" в четверг.

В квалификации Лиги чемпионов мы играли против них. Мы думали, что сможем выиграть и выйти в следующий раунд, но вы знаете, что произошло. Поэтому мы хотели ответить победой. Мы показали, что мы столь же сильная команда, как и "Динамо". Главными фаворитами этой группы являются "Динамо" и "Ренн", а не "Фенербахче". Потому что "Фенербахче" потерял сильный имидж, который он создал в Европе за последние годы. Наша первая цель – исправить это. Мы хотим снова вернуть этот образ. Мы знаем, что у нас есть шанс выйти из этой группы и мы будем упорно работать для этого.

Современный футбол – это игра, где должна быть хорошо организована защита. Но не нужно делать такие движения, чтобы остановить соперника, такие движения, которые совершало "Динамо" на 90-й минуте матча. Такие движения больше не используются в Лиге Европы и турнирах высокого уровня, но такие движения можно увидеть в турнирах, которые мы можем назвать вторым и третьим уровнем. Бущан – очень хороший вратарь. Ни ему, ни "Динамо" такие шаги делать не нужно. Вы должны уважать игру и болельщиков", – сказал Жезуш.

Официальный сайт Фенербахче также отмечает, что Жезус жестами показал Бущану: "Теперь можешь лежать на полу сколько угодно. Хочешь — полежи на полу час. Теперь это не имеет значения", - сказал Жезуш.