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Кендзера: Каждый день общаемся и пытаемся вылезти из этой ямы

Лига Европы
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Киевский клуб продолжил серию проигрышей в еврокубках

Кендзера: Каждый день общаемся и пытаемся вылезти из этой ямы

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера прокомментировал поражение в матче против АЕК (0:1).

– Что с командой? Такого в стартах "Динамо", мне кажется, не было. Столько поражений.

– Да, этот момент… очень тяжело нам. Результат не такой, как мы хотели бы. В чемпионате не очень начали, на групповой стадии еврокубков тоже. Надо выходить из этой ямы всем вместе, только так.

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– Как это сделать сейчас?

– Я верю, что через тяжелую работу на тренировках мы сможем выйти из этой ямы и доказать, что мы хорошая команда, которая способна побеждать.

– Перерыв на матчи национальных сборных – это хорошо для "Динамо"?

– С одной стороны, да, потому что те ребята, которые не поедут в сборные – отдохнут. А те, кто уедет, сменят обстановку. С другой стороны, хотелось бы играть, потому что надо выиграть следующий матч и вернуть все на свой уровень.

– Есть идея собраться с командой и поговорить? Вот у "Ливерпуля" был кризис, они все вместе собрались и сказали друг другу, что они думают.

– Конечно, мы говорим каждый день. Мы не как "Ливерпуль", не живем дома, а на базе и в гостиницах, постоянно все вместе. Каждый день общаемся и пытаемся вылезти из этой ямы, — отметил Кендзера в эфире MEGOGO.

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В статье: Динамо (Киев) АЕК (Ларнака) Томаш Кендзёра
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Источник:
Динамомания

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