Ванат: Во втором тайме сыграли получше, но все равно не добились результата

Нападающий "Динамо" Владислав Ванат поделился впечатлениями от матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы против "Фенербахче" (0:2).

– Очень неприятный результат, но начали матч хорошо, высоко прессинговали, поддерживали высокий темп. Была ли установка на быстрый гол?

– Да, была установка прессинговать и использовать свободные зоны за спинами соперников. Во втором тайме сыграли получше, чем в первом, но все равно не добились результата.

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– В каком компоненте уступили сопернику, чего не хватило сегодня?

– В первом тайме пропустили два мяча. В первом эпизоде ​​ошиблись наши игроки, во втором моменте отличился футболист, с которым я должен был играть во время стандарта. Поэтому хочу извиниться перед партнерами за это.

– Это для тебя дебютный сезон на таком уровне. Какой ключевой урок извлечешь из этого опыта?

– Понятно, что нужно работать как можно больше и нужно использовать каждый момент, даже если он один, потому что больше может и не быть в матче.

– Сейчас "Динамо" сосредотачивается на чемпионате Украины, но будет продолжать играть дважды в неделю. Готова ли команда к такому ритму?

– Конечно, у нас в последнее время было много переездов, так что два матча в Украине, тем более большинство из них будут проходить в Киеве, для нас не будут проблемой.

– В моменте, когда ты выходил один на один с голкипером, чего не хватило, чтобы забить?

– Мы разбирали игру голкипера соперника, и он всегда очень быстро выходит из ворот. В принципе, он и в этом эпизоде ​​так сделал, но при этом не упал, поэтому перекрыл мне угол – и уже шансов забить было не так много. Он оказался хитрее меня.

– Чувствуешь ли себя игроком основы "Динамо"?

– Нет основных игроков, на каждой тренировке нужно выходить и доказывать, - сказал Ванат.