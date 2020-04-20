ПСЖ готовится к перестройки: Аллегри сменит Тухеля, будут подписаны два игрока из Серии А

Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо готовится к летней перестройки. Об этом передает Le10Sport.

Основное изменение - приглашение нового тренера. Планируется, что Макс Аллегри сменит Томаса Тухеля. Ранее были новости, что итальянец может принять "Ньюкасл".

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Также планируется подписание двух полузащитников из Серии А. Речь идет о Миралеме Пьяниче и Сергея Милиноковича-Савича.

Отметим, что также руководство парижан уверенно, что Мбаппе и Неймар останутся в команде.