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ПСЖ готовится к перестройки: Аллегри сменит Тухеля, будут подписаны два игрока из Серии А

Франция
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И где только взять деньги на трансферы?

ПСЖ готовится к перестройки: Аллегри сменит Тухеля, будут подписаны два игрока из Серии А
UA-Футбол
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Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо готовится к летней перестройки. Об этом передает Le10Sport.

Основное изменение - приглашение нового тренера. Планируется, что Макс Аллегри сменит Томаса Тухеля. Ранее были новости, что итальянец может принять "Ньюкасл".

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Также планируется подписание двух полузащитников из Серии А. Речь идет о Миралеме Пьяниче и Сергея Милиноковича-Савича.

Отметим, что также руководство парижан уверенно, что Мбаппе и Неймар останутся в команде.

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В статье: Леонардо Миралем Пьянич Массимилиано Аллегри Сергей Милинкович-Савич ПСЖ
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