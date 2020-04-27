Франция
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ПСЖ определился с заменой для Курзава
Вряд ли Зидан будет его удерживать
Этим летом "ПСЖ" потеряет сразу двух крайних защитников. Уже сейчас французская сторона ищет потенциальные замены.
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Как сообщает RMC Sport, руководство клуба намерено заключить контракт с Серхио Регилоном. Права на защитника принадлежат "Реалу".
В этом сезоне он был отправлен в аренду в "Севилью", где неплохо о себе заявил. Однако, из-за наличия в составе Марсело и Менди, "сливочные" не будут удерживать испанца.
Ранее была информация, что парижане начали переговоры с полузащитником "Ювентуса".
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