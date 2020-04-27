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ПСЖ определился с заменой для Курзава

Франция
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Вряд ли Зидан будет его удерживать

ПСЖ определился с заменой для Курзава
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Этим летом "ПСЖ" потеряет сразу двух крайних защитников. Уже сейчас французская сторона ищет потенциальные замены.

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Как сообщает RMC Sport, руководство клуба намерено заключить контракт с Серхио Регилоном. Права на защитника принадлежат "Реалу".

В этом сезоне он был отправлен в аренду в "Севилью", где неплохо о себе заявил. Однако, из-за наличия в составе Марсело и Менди, "сливочные" не будут удерживать испанца.

Ранее была информация, что парижане начали переговоры с полузащитником "Ювентуса".

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В статье: Реал (Мадрид) Лейвин Курзава ПСЖ Серхио Регилон
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