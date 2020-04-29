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"Монако был готов продолжить играть". Роберт Морено рассказал об остановке Лиги 1
Наставник хочет, чтобы его клуб играл в Лиге Чемпионов
Наставник "Монако" Роберт Морено поделился эмоциями после полной оставки французского чемпионата. Его клуб занимал девятую строчку.
"Сначала об этом рассказал премьер-министр. Потом было тихо, пока информацию не подтвердила федерация футбола. Могу сказать одно - "Монако" был готов продолжать играть до конца чемпионата.
Сейчас меня интересует только то, как будут распределенны еврокубковые места. Если будет взят за основу рейтинг УЕФА, то мы попадем в Лигу Чемпионов", - приводит слова испанца Marca.
Ранее назывались три сценария по которым могут быть определенны места в еврокубках.