"Монако был готов продолжить играть". Роберт Морено рассказал об остановке Лиги 1

Наставник "Монако" Роберт Морено поделился эмоциями после полной оставки французского чемпионата. Его клуб занимал девятую строчку.

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"Сначала об этом рассказал премьер-министр. Потом было тихо, пока информацию не подтвердила федерация футбола. Могу сказать одно - "Монако" был готов продолжать играть до конца чемпионата.

Сейчас меня интересует только то, как будут распределенны еврокубковые места. Если будет взят за основу рейтинг УЕФА, то мы попадем в Лигу Чемпионов", - приводит слова испанца Marca.

Ранее назывались три сценария по которым могут быть определенны места в еврокубках.